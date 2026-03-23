Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OTAN apoya a EEUU⚽CRÓNICA Celta-AlavésTrocear Pisos GrandesAltos Cargos XuntaTúnel A-52 VigoTestamentos en GaliciaPremios Mestre Mateo
instagramlinkedin

Preferente Futgal

El Alertanavia cae ante la efectividad del Arnoia

n. CABALEIRo

Vigo

El Alertanavia no pudo seguir cogiendo aire en la tabla, en un partido en el que los vigueses tuvieron el balón pero sin crear ocasiones claras y el Arnoia impuso su efectividad.

Porque Sandro aprovechó un despiste del Alertanavia al inicio de la segunda mitad para hacer el 1-0 y otro en un saque de esquina para sellar el triunfo visitante.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents