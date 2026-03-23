El Alertanavia cae ante la efectividad del Arnoia

El Alertanavia no pudo seguir cogiendo aire en la tabla, en un partido en el que los vigueses tuvieron el balón pero sin crear ocasiones claras y el Arnoia impuso su efectividad.

Porque Sandro aprovechó un despiste del Alertanavia al inicio de la segunda mitad para hacer el 1-0 y otro en un saque de esquina para sellar el triunfo visitante.