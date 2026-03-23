Alcaraz explota en Miami: "No puedo más, me quiero ir a casa"

Miami se ha convertido en una pesadilla para Carlos Alcaraz. Desde que fuera campeón en la edición de 2022, el español no ha encontrado la fórmula para dar un rendimiento óptimo en este torneo, sobre todo a nivel físico. Se le vio cansado, frustrado, y sin esa motivación que le ha caracterizado en este inicio de temporada, donde consiguió su mayor objetivo para 2026: el Open de Australia.

Saltó la sorpresa en la pista central, cuando Korda se adjudicó un primer set en el que aprovechó la oportunidad de romper el saque de Charly. Todavía quedaba tiempo para remontar, y nadie mejor que Alcaraz para hacerlo, pero las sensaciones no eran buenas. Cuando el estadounidense consiguió el 'break' en la segunda manga, el español explotó del todo.

"Como mucho puedo hacer un 6-3 6-4, 6-3 7-5… más no puedo", gritaba el número uno a su cuerpo técnico. Un punto después, estalló por completo. "¡No puedo más, me quiero ir a casa!", exclamó totalmente desquiciado por la situación. Del mismo modo que le sucedió el año pasado, Charly ha llegado muy limitado físicamente y mentalmente a la cita en Florida, algo que le ha pasado factura.

"Ahora mismo estoy pensando en tomarme unos días libres, en resetear mi cuerpo y mi mente. Voy a casa a estar con mi familia y amigos, a descansar todo lo que mi equipo me permita. Necesito volver a sentirme con ganas de entrar en una pista", comentaba después en rueda de prensa el español, que tendrá al menos dos semanas de descanso hasta la próxima competición.

Carlos Alcaraz, durante el duelo ante Sebastian Korda / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

El año pasado, cuando fue eliminado en su debut en Miami, optó por quedarse por la zona y hacer unas pequeñas vacaciones en México junto a su familia. De hecho, en esta edición también llegó acompañado por muchos de sus seres queridos. Quizá opte por una fórmula similar a la que utilizó para llegar en gran forma a la gira de tierra batida, donde hizo final en todos los torneos.

¿Cuál es el próximo torneo en el que jugará Alcaraz?

La próxima parada es el Masters 1000 de Montecarlo y Carlos deberá decidir cuál será su hoja de ruta para esta gira. Está claro que Mónaco es una parada de importancia, ya que defiende el título del año pasado y, por tanto, un total de 1000 puntos. Si Sinner gana en Miami, se acercaría a poco más de 1000 puntos del español.

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Y cabe recordar que el italiano no defiende nada hasta Roma, por lo que Montecarlo y Madrid pueden provocar el cambio de líder en el ranking. Charly deberá decidir entre su físico o el número uno. Si quiere mantener la corona, debería acudir a prácticamente todos los torneos de tierra batida. Y aquí también entra en juego si querrá hacer la doble parada española: Barcelona y Madrid.