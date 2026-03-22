Los Tábara dominan la primera jornada del Cholo Armada

Los Tábara, Jorge Juan y Belén, del Real Club Náutico Coruña, acabaron líderes la primera jornada del Memorial Cholo Armada, evento para la clase Snipe que organiza el Real Club Náutico de Vigo en aguas de la ría viguesa.

La primera de las dos jornadas completó las tres regatas previstas, excelente novedad tras varias pruebas de semanas anteriores (de los J70 y la Regata Abanca de vela ligera) condenadas a perder el sábado por ausencia de viento o por las alertas meteorológicas vividas.

Una victoria inicial, un cuarto lugar en una flota de dieciocho unidades y un segundo puesto en la última manga vespertina han situado a la tripulación herculina con 7 puntos, perseguidos por Jaime de Miranda (CNR Ferrol) y Manuel Fernández (RCR Galicia), con 19 (serie 7-7-5). En la tercera plaza, el Snipe Hotel Villagarcía de Borja Pérez (RCR Galicia) y Alexandre Tinoco (Marítimo de Mahón), holandés nacido en Río de Janeiro, con un UFD (sanción por bandera negra) y dos victorias parciales.

El Toro Rosso, con los defensores del título, Roberto Bermúdez de Castro y “Pichis” Pardo (CN Marina Coruña), tuvieron que conformarse con la cuarta plaza provisional en la general (21 puntos, serie 2-9-10), en una jornada inicialmente disputada con viento del suroeste y unos 8-9 nudos, pero que decayó para la manga final, obligando a la organización a recortar el campo de regatas.

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Este domingo (11:00 horas) se decide el título y la clasificación puede apretarse de forma notable con la disputa de la cuarta manga, pues ya entrará el descarte en juego.