El Porriño confirma su mejoría

29 CONSERVAS ORBE ZENDAL PORRIÑO: Ferrarín, Adriana Mallo (4), Zhukova, Caro Bono (4), Juliana, Alicia Campo (1), Iria Gallego, Pestana (3), Zsembery (5), Bruan Dias (5), Aroa Lago (1), Adriana Rial (2), Prelchi (1), Manterola (2), Laguna (1), Palomino. 20 MORVEDRE: Pinhate (2), Martina Catala (1), Lafsahi (2), Gallart, Lilly Torok (1), Rebeca López (1), Candelaria Cuadrado, Paola Santos, María Pérez (3), Sara Palanques (2), Andrea Serrano (3), Delfina Ojea, Lucía Julve (3), Bayonas (2), Carla Zalvez. MARCADOR CADA CINCO MINUTOS: 1-1, 3-1, 5-3, 8-3, 9-5, 14-7, descanso, 17-9, 20-11, 23-13, 24-16, 28-17, 29-20, final.

El Conservas Orbe Zendal Porriño ha terminado por sacar la cabeza del agujero en el que se había metido a la vuelta de las vacaciones de Navidad. Al triunfo de la pasada semana en el derbi ante el Mecalia Guardés las de Isma Martínez añadieron una convincente victoria en su pista ante el Morvedre para asentarse en la sexta plaza e incluso pensar en la posibilidad de asaltar la quinta en caso de que el Beti-Onak (que ayer perdió) se descuide.

Pero tal vez eso no sea lo más importante a estas alturas. Porque lo realmente clave es recuperar una versión reconocible del equipo. Y se vio en muchos momentos porque el Porriño volvió a ser un equipo alegre, suelto en ataque, con una participación muy destacada de su primera línea que aportaron goles como hacía tiempo que no sucedía. Ellas fueron las responsables de que el partido se abriese rápido. A eso añadieron una defensa notable, una buena portería (Ferrarín muy bien otra vez) y el partido se inclinó muy rápido para que no hubiese sustos y el Morvedre asumiese que no tenía mucho que decir. El 14-7 en el descanso ya fue elocuente sobre lo que había sucedido en la pista.

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En el segundo tiempo Isma Martínez hizo una buena gestión de los minutos para que la diferencia nunca decreciese. El Conservas Orbe Zendal se reencontró con buenas versiones de casi todas sus jugadoras que se repartieron la tarea anotadora. Todo ello sucedió en una buena entrada en el pabellón de Porriño, donde la afición entendió que era un momento delicado para el equipo y que debían acompañarlo para confirmar su mejoría. Y así sucedió para felicidad de todos.