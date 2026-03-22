BARCELONA-MADRID (76-95)
El Madrid vuelve a pasearse a placer por el Palau
Un segundo cuarto demoledor de los blancos (15-36) con 8 triples de 9 intentos hunde a los azulgranas
El Barça ganó al Madrid en su cancha en enero y fue una golondrina en invierno. Un accidente. Nada ha cambiado en el pulso entre los dos grandes, que ha adquirido un color blanquísimo en los últimos años, especialmente lacerante en el Palau, donde los azulgranas no han derrotado a su gran rival desde hace dos años. Volvieron a caer con un estrépito histórico, rozando los 23 puntos de diferencia establecidos como récord.
Aquella victoria sólo sirvió para fastidiar al Madrid y cercenar una racha de 37 victorias en casa. La devolución de la visita liguera acabó por sonrojar a la hinchada barcelonista al ver la diferencia existente, que en invierno se disimuló y creó expectativas. Falsas, ha denunciado el tiempo con la llegada de la primavera. Espanta pensar en un nuevo cruce en la Euroliga, o en las eliminatorias de la Liga Endesa.
La gestación del drama
La paliza se gestó por un demoledor arreón en el segundo cuarto que anticipó el desenlace del clásico. Un periodo demoledor, que en otras ocasiones -quizá con el pobre Joan Peñarroya- habría arrancado pañuelos. No salieron del bolsillo porque no había nada más que protestar que la fenomenal puntería visitante.
Les entró todo, y todo es todo. Enchufaron 8 triples de 9 intentados y 5 de 7 de dos, más dos tiros libres sin fallo. El Barça anotó 3 triples de 9 y 3 de 8 de 2. Un 15-36 letal que destrozó un primer parcial prometedor en el que los azulgranas se apoyaban en la pintura mediante Vesely, Clyburn y Fall.
Hasta procida se luce
Punter no había despertado, y lo hizo con cuatro puntos en el cuarto maldito, bien vigilado por Abalde, que frenó la primera escapada visitante (18-25). El Barça ya no atrapó al Madrid, que se alejaba brincando feliz, con saltos triples. Hasta el italiano Gabriele Procida, que no es precisamente el refererente del equipo, se puso las botas al sumar 10 puntos con una serie sin fallo.
El 33-51 del descanso había desanimado tanto al Barça que pasar por el vestuario no tuvo efecto más para que se secaran el sudor y tal vez se prodigaran en recriminaciones.
La ventaja siguió creciendo para reforzar la red de seguridad que protegió al Madrid. Sin poder igualar el irrepetible porcentaje de acierto, no tenía ningún problema para seguir sumando. Llegó a la cota del 41-64 que apenas menguaba, y si se redujo fue porque el Madrid no buscó ningún récord. Tuvo suficiente con
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