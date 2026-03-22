Llopis y el relevo mixto dan dos platas a España

Hay medallas que saben mejor que otras por quién las gana y la plata de Quique Llopis en 60 metros vallas en los Mundiales bajo techo de Torun fue un regalo para todos los amantes del atletismo. El valenciano había sido cuarto en 110 vallas en los Juegos de París’24 y en los Mundiales de Tokio’25, se cayó espectacularmente en 60 vallas en la final del Europeo de Estambul’23 y se lesionó en el calentamiento antes de la final del año pasado en Apeldoorn.

El discípulo de Toni Puig venía con la confianza por las nubes tras rebajar el récord nacional que compartía con el hispanocubano Orlando Ortega (7.48) y dejarlo en 7.45. No era favorito en una final ante el ídolo local Szymansi y el estadounidense Trey Cunningham. Llopis no hizo su mejor salida, pero progresó hasta situarse en primera posición antes de la última valla y allí lanzarse para conseguir una valiosa medalla de plata.

España confirmó el excelente Mundial bajo techo que está realizando en Torun con una sensacional medalla de plata en el relevo 4x400 mixto en la primera vez que esta prueba se disputa en una cita universal en pista cubierta y lo ha hecho de manera espectacular.

Era una nueva experiencia para todos los países y la Federación Española (RFEA) apostó por los cuatro atletas que han representado a España en la prueba individual en estos mundiales: el pacense David García, el vizcaíno Markel Fernández, la solanera Paula Sevilla y la madrileña Blanca Hervás.

En una final directa con seis países, el reto de las medallas parecía una quimera y, aún más, la histórica plata del 4x400 masculino hace cuatro años en los Mundiales de Belgrado, con el retirado Bruno Hortelano y los ausentes Iñaki Cañal, ‘Manu’ Guijarro y Bernat Erta.

España llegaba sin complejos a Torun y con el convencimiento general de que se podía hacer historia en un nuevo éxito del Plan Nacional de Relevos de la RFEA.

Markel Fernández salió por la calle más interior y tuvo que bregarse en la toma de la calle libre, con múltiples toques y un par de frenazos que lastraron su progresión, lo que motivó que entregase último con 47.76, aunque completamente metido en carrera.

Noticias relacionadas

Paula Sevilla aprovechó una caída múltiple que descabalgó a Países Bajos y a Estados Unidos y a partir de ahí se trataba de no cometer errores.