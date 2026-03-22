El Levante cobra vida y hunde al Oviedo

Los goles de Iker Losada e Iván Romero en la segunda parte decidieron el duelo por la permanencia en el Ciutat de Valencia ante un Real Oviedo que llegó a empatar tras un 2-0 en contra, pero que no fue capaz de reaccionar tras el tercer gol granotaen el minuto 52 y al que los locales remacharon con otro tanto en el descuento.Con esta derrota, el conjunto asturiano se sitúa a 7 puntos de la salvación que se presenta cada vez más complicada.

Paso delante del Elche hacia la salvación, en este caso a costa del Mallorca, que retorna a puesos de descenso. Pablo Torre adelantó a los bermellones, pero Rafa Mir, pasada la hora de juego, y Tete Morente dieron la vuelta al marcador.

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El Getafe, mientras avanza posiciones hacia la lucha europea tras batir por 1-2 con goles de Domingos Duarte y Arambarri a un Espanyol que encadena ya 12 jornadas sin gnar. Roberto Martínez anotó el tanto del conjunto perico.