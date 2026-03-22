El Guardés pierde un tesoro

21 Mecalia Atlético Guardés (10+11): Sabina Mínguez (p.), África Sempere (1), Jazmín Mendoza (2), Blazka Hauptman (4), Lorena Téllez, Cecilia Cacheda (5), María Palomo (2), Rosane Serrano, Carme Castro, Nerea Gil, Ariana Portillo, María Sancha (5), Ania Ramos (1), María Español y Amandine Balzinc (1) (p.). 20 Atticgo BM Elche (6+12): Jimena Laguna (4), Paula Agulló (2), Lisa Oppedal (1), Patricia Méndez, Azul Spinelli, Nicole Morales (p.), Clara Gascó, Zaira Benítez (3), Udane Bernabé (p.), Paola Bernabé, Vanessa Rubio (2), Trinidad Bomabá, Rosa Armenteros, Carmen Figueiredo (6) y Noelia Solla (2). Marcador cada cinco minutos: 2-2, 3-2, 5-4, 8-3, 9-5, 10-6, 13-7, 14-8, 16-12, 18-15, 20-17, 21-20. Árbitros: Linus Hardegger y Simon Hardegger. Amonestaron con tarjeta amarilla a la visitante Jimena Laguna y excluyeron con dos minutos a las visitantes Vanessa Rubio, Trinidad Bomabá, Patricia Méndez y Noelia Solla. Incidencias:Partido de ida de cuartos de final de la EHF European Cup 2025/2026, disputado en el pabellón de A Sangriña con asistencia de autoridades de la Xunta de Galicia, la Deputación de Pontevedra, la Federación Galega de Balonmán y el Concello de A Guarda.

Hubo un momento en que el Mecalia Guardés viajó a sus mejores días de la temporada. Como si no hubieran existido los últimos meses de dudas y atascos. Fluía su ataque, dirigía Cacheda con ese sentido único para jugar con el tiempo, aplastaba Palomo en seis metros, rompía Sancha en penetraciones, defendía el equipo compacto, paraba Balzinc lanzamientos casi siempre forzados del Elche. La escenificación del mejor plan de Ana Seabra. Sonreían las guardesas con la plenitud de quien comprueba que al fin los planes pueden volver a salir bien. 14-7 con poco más de veinte minutos por jugar, momento para ordenar las cosas y marcharse a Elche a jugar la vuelta de estos cuartos de final europeos con un colchón bien mullido. Y mucho más valioso teniendo en cuenta los marcadores cortos en los que se vienen moviendo estos dos equipos, que sufren para alcanzar la veintena de goles un día cualquiera. Pero todo se desmoronó en un final terrible de las guardesas. Las buenas sensaciones desaparecieron, se nubló el cielo en A Sangriña y el Elche encontró recursos para castigar a un Guardés que se desordenó por completo y aceleró hasta dejar su jugosa ventaja en esa mínima renta que defenderán dentro de unos días en Elche.

Los dos equipos amenazaron con algo que no fue. El 2-2 de los primeros tres minutos resultaba una anomalía para dos equipos que hace solo cuatro días habían cerrado el primer tiempo de su partido de Liga con un «extraño» 8-2. Todo se fue asentando a partir de ese minuto, es decir, que los goles había que conseguirlos con tenazas. Mucho mejor el Mecalia Guardés en ese primer tiempo en el que defendieron de forma perfecta a un Elche demasiado atolondrado y que se adaptó mal al baremo arbitral. El equipo de Ana Seabra fue abriendo brecha en el marcador al ritmo que marcaba Cecilia Cacheda. La lalinense regresó a las pistas y aunque se nota que aún no está en plenitud posee esa virtud para gobernar el ritmo necesario. El Guardés castigó especialmente en seis metros gracias al poderío de Palomo y a los veinte minutos disfrutó de su primera gran ventaja (8-3) que en el descanso se redujo un poco hasta el 10-6.

Después del descanso las sensaciones aún fueron mejores porque el Guardés aceleró aún más las acciones, sobre todo gracias a Sancha, para ir abriendo un agujero más grande ante un Elche que se veía incapaz de anotar. Rocamora experimentaba en busca de soluciones, pero el plan del Guardés no paraba de mejorar hasta ese 14-7 con menos de veinte minutos por delante.

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Llegó entonces el colapso. No fue algo repentino sino progresivo. Todo empezó a salir mal. El Guardés pareció cansado, precipitado y al Elche le comenzó a salir bien la idea de atacar con siete gracias sobre todo al acierto de Carmen Figueiredo. Al Mecalia nadie lo ordenaba y la precipitación y los nervios se apoderaron de ellas. La ventaja decrecía y eso aumentó la crisi. El Elche apretó la distancia al máximo y llegó a igualar a veinte goles. Cecilia Cacheda hizo el último gol para darle al Guardés esa mínima renta, la esperanza a la que agarrarse muy fuerte.