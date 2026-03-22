Fútbol / Segunda RFEF
El Coruxo busca tres puntos para remontar el vuelo
Recibe esta mañana en el campo de O Vao al Numancia de Soria
El Coruxo vuelve esta mañana al campo de O Vao con un claro objetivo. Todo pasa por sumar los tres puntos, y poner punto y final a una racha negativa de tres derrotas consecutivas.
Para los vigueses, esta situación es nueva en la temporada, ya que nunca se habían visto con tres partidos perdidos de forma consecutiva. Es por ello que el partido de esta mañana adquiere una gran importancia ya que, además, es ante un rival directo en la lucha por una de las plazas que clasifica para el play off de ascenso.
El Numancia, rival de esta mañana, llega al campo de O Vao a tan solo un punto de los vigueses, por lo que también necesitan los tres puntos en juego para no quedarse descolgados.
Un partido muy exigente para los dos equipos, en donde ambos equipos tienen mucho que ganar, pero también mucho que perder, pues no podemos olvidarnos que tan solo quedan siete partidos para finalizar el campeonato, y ahora es cuando todo el mundo se juega el todo por el todo.
Los vigueses han trabajado durante la semana en tratar de corregir los errores que le han costado los últimos nueve puntos en juego. En los dos últimos partidos, el equipo comenzó ganando e, incluso dispuso de ocasiones para ampliar su ventaja en el marcador.
Sin embargo, en las segundas partes el equipo no es capaz de aguantar el empuje del equipo rival y se no es capaz de sumar, por lo menos, un punto.
Controlar la ansiedad tiene que ser uno de los aspectos más importantes para el Coruxo en este encuentro ante los sorianos. Eso, y contar con el empuje desde la grada de los aficionados. n
CAMPO: O Vao. HORA: 12 horas.
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