Tirán y Cabo se imponen en el Campeonato Gallego de larga distancia

Se celebró el Campeonato Gallego Xunta de Galicia de Larga Distancia de Traineras, el pasado jueves día 19, con victorias de la SD.Tirán-Pereira en la categoría Femenina y CR.Cabo de Cruz en la Masculina. Mientras que en las categorías de Veteranos las victorias se las repartieron AD.Esteirana en Veteranos Mixtos, Virxe da Guía en masculinos y Cabo de Cruz en femeninas. Todos perfilando su preparación para el calendario 2026.

Este Campeonato de Galicia se disputó en el Embalse de Castrelo de Miño, un escenario inédito para las traineras. Pero que demostró que puede ser un campo de regatas bastante adecuado, aunque carece de las exigibles condiciones de mar como son las pistas en puertos, muelles y oleaje, que son inalienables para las traineras, la máxima expresión del remo en banco fijo del Cantábrico. La prueba resultó en cierta forma extraña, pero interesante, con la presencia de un total de 28 traineras, compitiendo en tan singular escenario.

Las pruebas discurrieron por el sistema de persecución y salida de cada una de las traineras a intervalos de un minuto, y las tripulaciones femeninas y masculinas se exhibían rompiendo con sus proas las quietas aguas de Castrelo.

Clasificaciones

Absolutas Femeninas: 1.Tirán-Pereira, 18.42:16; 2.Chapela-Wofco, 19.01:27; 3.Cabo Cruz, 19.10:01.

Absolutos Masculinos; 7.000 metros: 1.Cabo de Cruz, 26.56:86; 2.Chapela-Wofco, 27.00:90; 3.CR.Ares, 27.25:17.

Veteranos Mixto: 5.000 metros 1.A.D. Esteirana, 19.44:33.

Veteranas Femeninas: 5.000 metros. 1.Cabo de Cruz, 19.58:86; 2.Puebla, 20.03:79; 3.Mariñeiros Mera, 20.27:98.

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Veteranos Masculinos: 5.000 metros. 1.Virxe da Guía, 16.45:18; 2.SD.Samertolaméu-Oversea, 16.49:89; 3.CR.Chapela-Wofco, 16.54:47.