Vela / Memorial Cholo Armada
Roberto Bermúdez de Castro y «Pichis» defienden título
La competición se disputa este fin de semana con importante participación gallega
redacción
Roberto Bermúdez de Castro y José Ramón Pardo “Pichis” (CN Marina Coruña) regresan al Memorial Cholo Armada para defender el título ganado el año pasado en la ría viguesa.
La flota gallega se reúne este fin de semana en la ría viguesa, con dieciocho tripulaciones de una decena de clubes náuticos y representación mediterránea (CN Mahón). El programa de pruebas, con salida sabatina a las 14:00 horas e inicio dominical a las once de la mañana.
La regata, clasificatoria, se presentó como es tradicional en el Astillero Armada, patrocinador del evento y que pone en juego como cada año el trofeo perpetuo que recoge todos los campeones de esta cita. Al acto acudieron el presidente del Real Club Náutico de Vigo, Tone Pérez, el director del astillero, Miguel Ángel Armada, y el delegado de Vela del club y el coordinador, Paco Riveras y Jaime García, respectivamente.
Entre los inscritos figuran los actuales líderes del ránking gallego de la clase, Jorge Juan y Belén Tábara (Real Club Náutico de Coruña), segundos el año pasado en el memorial vigués. La flota del anfitrión, el Náutico vigués, presenta un tercio de los patrones para pelear por un título que los tres últimos años ha sido cosa de la flota coruñesa. Este fin de semana los regatistas del sur tratarán de marcar territorio en una prueba tan especial y que tiene una carga tan simbólica para el Náutico.
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