El Porriño mide el valor terapéutico de su victoria en el derbi

El Conservas Orbe Zendal Porriño intenta enderezar la temporada confiando en el valor de su triunfo hace días en A Guarda en el derbi gallego en el que fueron claramente superiores. En A Sangriña rompieron las de Isma Martínez la dura racha de derrotas que acumulaban desde que abandonaron el equipo Paulina Buforn y Aitana Santomé. El equipo pareció entrar en un bucle sin solución, encadenando derrotas y malas noticias de forma continua. Pero llegó el duelo ante el Guardés y el equipo fue muy superior y logró un triunfo incontestable, el más rotundo que han conseguido a domicilio en un partido de rivalidad.

Para el Porriño el triunfo era muy importante y le permite ahora encarar con más optimismo el tramo final de temporada en el que intentan conseguir la mejor posición pensando en las eliminatorias por el título. Ancladas en la sexta plaza sienten relativamente próximo al Elche (a un punto pero con un partido más) y parecen tener a distancia prudencial al resto de equipos teniendo en cuenta que ahora mismo solo restan cuatro partidos para finalizar la liga regular. Crecer hacia arriba tampoco es sencillo porque hay cinco puntos de desventaja. De este modo, el objetivo es proteger esa sexta plaza y esperar rival.

Con todo esto el Porriño recibe esta tarde al Morvedre que viene de ganar y que aún aspira a mejorar alguna posición en la tabla porque el Aula Valladolid solo está dos puntos por encima en la clasificación. No son un equipo sencillo y por eso Isma Martínez ha insistido en la necesidad de mantener el tono de hace unos días en A Sangriña donde hicieron doblar la rodilla al Guardés. n

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PISTA: Porriño. HORA: 18:15 (hoy).