Vela
Penúltima jornada de la Liga Baitra en Baiona
redacción
Vigo
La Liga de Invierno Baitra J80 regresa hoy a la bahía de Baiona para disputar su penúltima jornada, una cita clave en el calendario del Monte Real Club de Yates en la que la igualdad en lo más alto de la clasificación mantiene toda la emoción del campeonato.
Tras las dos jornadas celebradas hasta el momento, la general se presenta más ajustada que nunca. El Marías, patroneado por Manuel María Cunha, y el 4 Jotas de Joaquim Moreira empatan en lo más alto con nueve puntos, mientras que el Okofen de Javier de la Gándara se mantiene en la tercera posición con doce puntos, completamente metido en la pelea por la victoria final. El comité de regatas tiene previsto completar un máximo de tres mangas.
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