Importante jornada para el balonmano gallego

Nueva final para el AD Carballal, que llega al tramo final de la Liga tan necesitado que no puede renunciar a puntuar en ningún partido. A priori, el de esta tarde parece de los complicados, ya que el Bolaños, quinto clasificado, es uno de los aspirantes a la fase de ascenso, pero la entidad viguesa, colista, necesita sumar puntos al casillero. En el aspecto positivo, destacar que el Carballal no tiene bajas, pero las jugadoras están sufriendo la presión de la mala posición en la tabla. El Carballal tratará de imprimirle una gran velocidad al juego y frenar a las jugadoras del Bolaños, de primer nivel y algunas con experiencia internacional, en base al colectivo.

VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS - A.D. CARBALLAL (hoy, 20:00 horas, Pabellón Macarena Aguilar – Ciudad Real)

División de Honor Plata Femenina

Partidazo en la cumbre en el Polvorín. El Helvetia Saeplast Cañiza recibe al Rocasa Gran Canaria, tercer clasificado del grupo, en un choque que podría ser decisivo en caso de victoria de las locales para garantizar la plaza en la fase de ascenso.

Llega el partido con el Cañiza en segunda posición y tres puntos por encima del Rocasa, lo cual debería dar a las locales una gran tranquilidad. Además, juega en casa, con un público que nunca falla, y que las apoyará desde el inicio. Para vencer, será clave, controlar los nervios y recuperar su mejor versión defensiva, ya que “si el marcador es corto, tendremos muchas opciones de sumar”, aseguró el entrenador Isma Lago. El Rocasa destaca por su potencial ofensivo, con Yamiley y María Balint como sus figuras.

El Cañiza también estará pendiente de lo que sucede en Madrid en el partido entre el Getasur y la SAR Rodavigo. El Getasur llega al choque después de haber perdido ante Cañiza y Leganés por la mínima, por lo que se espera un partido duro para el conjunto gallego que siempre compite muy bien.

La SAR, con la baja de Goretti y las de larga duración, sabe que la defensa del conjunto madrileño es su principal virtud y será complicado superarla. Además, ese fantástico trabajo defensivo provoca muchos goles rápidos a la contra, por ello la necesidad de encontrar las vías para ser efectivas en ataque. En el aspecto positivo, destacar que la SAR ha hecho grandes partidos ante los rivales de arriba, como la semana pasada, cuando empataron contra el Cañiza.

También será un choque muy importante para el Rubensa Indupor BM Porriño, ya que se enfrenta al Cavidel Aula Valladolid, equipo situado en la zona de descenso, y una victoria de las locales les permitiría dar un paso de gigante hacia la salvación. En la primera vuelta, el Porriño viajó con muchas bajas y, aunque en la primera mitad, tuvo la iniciativa, en la segunda el Cavidel le dio la vuelta al marcador y logró la victoria. En Porriño, el conjunto de Abel Estévez se está mostrando muy fuerte en las últimas jornadas ligueras, por lo que espera seguir en esa línea. Se perderá el partido y lo que resta de temporada, Lucia Castiñeira, que se ha lesionado el ligamento cruzado.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño descansará este fin de semana, ya que se ha aplazado el partido que le enfrentaría al Perdoma, por las malas condiciones meteorológicas. El choque se jugará el próximo 12 de abril.

CLUB BALONMANO GETASUR - SAR RODAVIGO (hoy, 19:30 horas, CDM Alhondiga Sector III)

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA - ROCASA GRAN CANARIA (hoy, 18:00 horas, Pavillón Municipal da Cañiza)

RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO - CAVIDEL AULA VALLADOLID (hoy, 20:30 horas, Pavillón Municipal do Porriño)

CLUB BALONMANO PERDOMA - INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO (aplazado)

Primera Nacional Masculina

Con un ojo puesto en el temporal que está golpeando las Canarias se celebra la vigésimo sexta jornada liguera del grupo A de Primera Nacional. Novás, Carballal y Porriño vivieron dos jornadas de zozobra sin saber si iban a jugar y en el caso del Porriño todo fue un despropósito porque el partido estaba aplazado el jueves y ayer por la tarde lo volvieron a programar para hoy.

Así las cosas, y siempre que el Ingenio pueda viajar, esta tarde se disputará en el Pavillón Municipal do Rosal un interesante Valinox Novás - BM Ingenio, en el que el líder invicto de la temporada recibirá a uno de los equipos más duros de la categoría, confeccionado para luchar por la fase de ascenso, con jugadores de gran nivel.

El choque de la primera vuelta fue muy físico y duro, por lo que el Novás se espera algo similar, lo que significa que, para vencer, tendrá que igualar su nivel de intensidad. Con la clasificación para la fase de ascenso conseguida hace dos semanas, el conjunto de O Rosal sigue soñando con seguir invicto en la Liga. Eso sí, tendrá las bajas de Martín Davila y de Dorado.

Por su parte, el Reconquista se enfrentará esta tarde al Teucro, un rival conocido por varios motivos: por llevar muchos años enfrentándose en la Liga y porque esta temporada cuenta con cinco jugadores que en el pasado militaron en el club vigués. Víctor Garrido sigue con las importantes bajas de sus dos porteros (Yeray y Juan Novás), lo que le obligará a tirar del filial, aunque cuenta con el resto de la plantilla. El Teucro no está haciendo la mejor temporada, ya que partía con el objetivo de luchar por las primeras posiciones, pero pese a todo será un rival complejo. El objetivo de los vigueses es ganar y seguir escalando posiciones.

El Granitos Ibéricos Carballal también estará pendiente de las noticias meteorológicas, para saber si su vuelo a Gran Canaria saldrá, ya que hay bastantes aviones que no han podido volar. Durante la semana, el conjunto vigués ha trabajado duro tratando de corregir los errores de los últimos partidos, para seguir siendo competitivos en el tramo final de Liga. Eso sí, no hay bajas para enfrentarse al Gáldar Gran Canaria.

El Saeplast Cañiza buscará sumar la segunda victoria consecutiva en su visita al Calvo Xiria, para dar un paso importante en su lucha por escapar de los puestos de descenso. La mejoría de los últimos partidos es evidente, pero aún falta subir un peldaño más. El Xiria, con la salvación en el bolsillo y sin opciones de clasificarse para la fase de ascenso, ha notado en las últimas jornadas una pequeña relajación de la que pretende aprovecharse el Cañiza. Valeria Flores tendrá las ausencias de Pintus y Marcos (lesionados de larga duración) a la que se ha sumado la de Fran Hernández.

Lo del partido Ciudad de Tacoronte - BM Porriño es complicado de entender y de contar. El jueves por la mañana se notificó el aplazamiento del partido, por lo que el Porriño suspendió el entrenamiento del Día del Padre, y ayer por la tarde el club gallego recibió una llamada en la que le notificaba que se levantaba la alerta por viento y que tienen que ir a jugar. Así, viajan con las bajas de Eloy Molanes, Íñigo y Pablo en estas condiciones y a disputar un partido transcendental, ya que está en juego el descenso de categoría. El Porriño ocupa la décimo tercera posición con 16 puntos, mientras que el Tacoronte es el 14º con 15 puntos.

VALINOX NOVÁS - BALONMANO INGENIO (hoy, 19:00 horas, Pavillón Municipal de O Rosal)

LIRON TEUCRO 80 ANIVERSARIO - BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO (hoy, 20:00 horas, Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra)

GALDAR GRAN CANARIA - GRANITOS IBERICOS CARBALLAL (hoy, 20:00, hora canaria, Polideportivo Juan Vega Mateos)

CALVO XIRIA - SAEPLAST BM. CAÑIZA (hoy, 20:00 horas, Pavillón Vila de Noia)

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"SERMARTHER" CIUDAD DE TACORONTE - BM. PORRIÑO (hoy, 19:30, hora canaria, Pabellón Municipal de Tacoronte)