En busca de la puntería perdida

Con el recuerdo reciente (y doloroso) del encuentro del pasado miércoles en Liga, el Mecalia Guardés y el Elche se reencuentran en A Sangriña en el partido de ida de los cuartos de final de la EHF European Cup, competición en la que el equipo de Ana Seabra tratará de prolongar su ilusión y de paso acabar con los serios problemas de anotación que viene acusando en las últimas semanas y que en Elche esta semana resultaron más que inquietantes.

El miércoles el conjunto de Ana Seabra -lastrado por las importantes bajas- perdió por un tanteo de 18-12 pero lo peor fue que en la primera parte apenas fue capaz de anotar dos goles, lo que supone una cifra alarmante y pone en evidencia los problemas que el equipo está encontrando para anotar. Ya hace tiempo que sufre para alcanzar la veintena de tantos y la situación, lejos de mejorar, se agrava con el paso del tiempo.

El Guardés espera que la competición europea suponga un borrón y cuenta nueva, y aunque es cierto que el marco y los objetivos cambian, el verdadero reto será obtener resultados diferentes cuando los mismos problemas persisten en la plantilla. El miércoles solo se desplazaron 12 jugadoras a Elche y Cecilia Cacheda salió a la pista para lanzar desde siete metros, de manera que Ana Seabra tan solo contó con tres primeras líneas para las rotaciones.

La situación este sábado, con todo, puede ser algo diferente, pues la central lalinense sumará minutos de juego por fin y también volverá a la acción Nerea Gil, quien no pudo unirse al viaje a Alicante a pesar de estar ya recuperada. Seguirá causando baja Elena Martínez, a la espera de más pruebas para concretar el alcance de su lesión en un gemelo, y hay dudas sobre la participación de Lorena Téllez.

Noticias relacionadas

El Elche, por su parte, llega con la confianza de tener tablas en una competición europea de la que ya fue campeón (edición 2023/2024). Favorito de un torneo en el que tres de los ocho equipos vivos son españoles -el Costa del Sol Málaga se medirá al Hazena Kynzvart checo por la otra plaza de la misma semifinal-, el conjunto ilicitano fue de menos a más en esta andadura continental, y pudo superar con solidez las fases previas de Last 16 (55-43 el global contra el Kobierzyce de Polonia) y la Ronda 3 (44-35 ante el Skopje macedonio), después de un debut algo más ajustado en la Ronda 2 (55-51 frente al Dunajská Streda de Eslovaquia). Las de Rocamora cuentan con la ventaja de la experiencia, por lo que se tratará de imponer el factor cancha para dejar el marcador lo más asequible posible de cara al encuentro de vuelta.