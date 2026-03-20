Baloncesto
Vegalsa Eroski renueva su apoyo al Vigo 3x3
El equipo femenino olívico acude este fin de semana a Valencia
Vegalsa-Eroski ha renovado su apoyo al Vigo 3x3. El equipo femenino de esta modalidad de baloncesto luce ya, por segunda temporada consecutiva, el logotipo de la compañía gallega de distribución alimentaria en su equipación de juego. Como entidad colaboradora, Vegalsa-Eroski respaldará las actividades deportivas del club, que actualmente compite en la Liga Nacional. De hecho, el equipo acude este fin de semana a Valencia y confía en realizar un buen papel en una campaña marcada por las lesiones.
“Para Vegalsa-Eroski, el apoyo al deporte forma parte de nuestro compromiso como empresa, especialmente cuando impulsa proyectos que promueven la igualdad, el esfuerzo y el talento; y el C.B. Vigo 3x3 representa a la perfección esos valores. En muy poco tiempo ha demostrado una gran capacidad de crecimiento y hoy compite en la Liga Nacional, llevando el nombre de Vigo y de Galicia a nuevos escenarios. Nos satisface renovar esta alianza y seguir acompañándolas en su proyección deportiva y consolidación como referente del 3x3 a nivel gallego y nacional”, señaló el director Comercial y de Marketing de Vegalsa-Eroski, Jesús Diz.
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