El Gran Peña ya está en play-off

El Gran Peña goleó ayer al Juventud Cambados en Barreiro y sumó la sexta jornada consecutiva sin perder en Liga (tres victorias y tres empates) lo que le ha permitido situarse en zona de promoción de ascenso.

El equipo local sorprendió con un equipo renovado, en el que varios titulares descansaron, ante la doble jornada esta semana. A pesar de todo, el conjunto vigués afrontó el choque con la confianza que dan los buenos resultados y además, casi en la primera aproximación clara, el partido se puso de cara. Ginto logró el primero de los locales tras un saque de esquina, en un lanzamiento lejano, que no pudo atacar Roberto Pazos.

A partir de ahí llegaron los mejores minutos del Cambados, que buscaba el empate. En el 23, probó fortuna Baulo con un gran tiro que despejó Asier y después Diego Iglesias estrelló el balón en el palo (min. 26) y el 29 fue Alex Fernández el que puso a prueba a Asier de nuevo.

Y después de merodear el área viguesa con intención, el Cambados encajó el segundo. Otra vez a balón parado, en esta ocasión, en una falta lanzado con mucha intención por parte de Fontán. Y antes del descanso, en una rápida contra, Amet puso la puntilla.

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En el descanso, entró Mati por Odilo en los locales y el Gran Peña buscó controlar el choque para que no pasasen muchas cosas. Y lo logró. En el minuto 61, el Cambados hizo un cuádruple cambio tratando de dar aire al equipo para los últimos treinta minutos, y poco después, Tavares logró el gol del honor, pero cerró la goleada de nuevo Amet, que ayer hizo doble