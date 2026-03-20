El Friburgo, próximo rival

El sueño europeo del Celta tendrá próxima parada. Los vigueses se enfrentarán en cuartos al Friburgo después de que este remontara al Genk en un horario simultáneo al de los gallegos. El cuadro de Julian Schuster goléo por 5-1 a l Genk, dándole la vuelta a la derrota por la mínima de la ida.

Hasta ahora su límite eran los octavos de final de la Europa league de las temporadas 2022/23 y 2023/24, cuando sus verdugos fueron el Juventus y el West Ham. Parecía que el Genk iba a ser de nuevo otro muro para los hombres dirigidos por Julian Schuster, pero el conjunto belga sólo consiguió aguantar 45 minutos. En la primera parte, el Friburgo se adelantó en dos ocasiones por medio de Ginter, que abrió el marcador con un certero cabezazo, y de Igor Matanovic, que remató a placer un pase del mismo Ginter. Antes del descanso, Smets igualó de nuevo la eliminatoria y el contador se puso de nuevo a cero.

El descanso sentó mucho mejor al equipo de Schuster, que se desató en la segunda parte y acabó con la incertidumbre. Grifo, Suzuki y Eggestein cerraron la histórica goleada.

El partido de ida tendrá lugar el jueves 9 de abril en el Europa Park de la localidad alemana. Sus 34.700 espectadores de aforo reservan para la afición gallega unos 1.735 asientos teniendo en cuenta la normativa UEFA. El Celta, al derrotar al Olympique de Lyon, contará a su favor con el factor cancha, siendo la vuelta en Balaídos el 16 de abril. También tendrían los vigueses la ventaja de campo encaso de jugar las semifinales.

En la fase de liga terminó 7º con 17 puntos (5 victorias, 2 empates, 1 derrota), 10 goles a favor y 4 en contra, lo que les dio pase directo a octavos. Destacaron especialmente sus partidos en casa, donde fueron imbatibles y sumaron puntos clave.

Betis

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Por otro lado, el Betis (que podría ser rival de los vigueses en las semifinales en caso de que el Celta supere al Friburgo y ellos hagan lo propio con el Sporting de Braga) eliminó al Panathinaikos en los octavos de final de la Liga Europa al término de un plácido encuentro a cuyo descanso ya había remontado, gracias a Ruibal y Amrabat, el gol de desventaja que traía de Atenas y que liquidó en la segunda mitad con otros dos tantos de Cucho Hernández y Antony. El equipo entrenado por Benítez cayó de forma escandalosa y sin apenas inquietar al equipo bético en un absoluto naufragio porque el partido estuvo todo el tiempo rozando la goleada vergonzante.