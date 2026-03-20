El Fortuna quiere retomar la senda de la victoria

El Celta Fortuna se propone retornar esta noche a la senda del triunfo tras tres partidos consecutivos sin sumar de tres. Visita el conjunto de Fredi Álvarez a un Arenteiro en horas bajas (O Espiñedo 20.30 horas) que necesita con urgencia ganar para salir de los puestos de descenso.

Pese a que no gana desde el pasado 20 de febrero, cuando superó a domicilio al Racing de Ferrol, el filial celeste llega al choque en un buen momento de moral y juego, tras plantar la pasada jornada en Balaídos al todopoderoso Tenerife, que se llevo el empate en el descuento gracias a un infortunado autogol de Anxo.

Las tres jornadas consecutivas sin ganar que acumulan los de Fredi no han tenido un alto coste clasificatorio. Los celestes continúan destacados en la segunda plaza con una confortable ventaja de 7 puntos con respecto al Athletic B y al Barakaldo y de 8 frente al Pontevedra.

Mucho más escabrosa es la situación del Arenteiro, hundido en el penúltimo puesto, a 7 puntos de la frontera de la salvación, que marca el Ourense. Los de O Carballiño han encomendado la salvación al excéltico Juanfran García, con una mejora del juego que no se ha traducido, de momento, en victorias (un empate y una derrota en los dos primeros partidos).

La buena noticia es que Fredi Álvarez recupera para el choque a Hugo Burcio. El madrileño recibió ayer el alta médica y estará a disposición del técnico tras perderse los últimos cuatro partidos por una lesión muscular. No estará Andrés Antañón, que viajó a Lyon con el primer equipo, ni los lesionados Seyni Mbaye, David de la Iglesia, Dela, y Vicente Nunes, pero vuelve tras cumplir sanción Álvaro Marín.

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CAMPO: O Espiñedo Hora: 20.30 (hoy).