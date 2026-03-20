Derrota del Alondras ante un rival directo
Primera derrota de los de O Morrazo desde que juegan en el Iago Aspas Juncal
nICO pAZ
Los cangueses no tuvieron una buena tarde, ante un rival muy rocoso, haciendo que los locales nunca se sintieran cómodos sobre el terreno de juego.
El Barco realizó un partido, donde fue mejor sin balón que sin él. Desde un principio al Alondras, le costaba superar líneas ante un rival muy ordenado y con las ideas muy claras en el aspecto defensivo. Aún así rozando la media hora de juego, los cangueses dispusieron de una clarísima ocasión en las botas de Martín Rafael, que desbarata Imanol. El propio Imanol, se lucia instantes después con una magnífica parada a un disparo de Ube. Fue lo mejor del conjunto local en los noventa minutos.
Antes de finalizar la primera mitad, llegaba el tanto visitante. Error de Kopa en la salida de balón y lanzamiento de Diego Santin desde fuera del área y con la sensación de que Brais pudo hacer algo más por impedir el tanto. Movería banquillo Rafa Villaverde en el descanso para cambiar el rumbo del partido, pero los rojiblancos seguían sin encontrar un camino para crear peligro. Interrupciones constantes, afearon la segunda parte. Intentó el Alondras en ciertos momentos crear peligro por banda, pero nunca pusieron en apuros la meta contraria. En la última jugada, tuvo su opción con un balón colgado al área, que Adri Hernández no pudo controlar cuando había ganado la espalda a su defensor.
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