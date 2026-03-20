El Céltiga cae por la mínima en su visita al Silva

El Céltiga sufrió ayer un tropiezo en su carrera por meterse en el play-off (tarea en la que está involucrado medio grupo de Tercera Federación) tras perder en su visita al Silva que con el triunfo por 1-0 sale provisionalmente de los puestos de de descenso. Partido muy igualado que fue decidido gracias a un gol de Alvaro poco antes del descanso. El Céltiga hizo méritos para un mejor resultado.