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El Céltiga cae por la mínima en su visita al Silva

redacción

Vigo

El Céltiga sufrió ayer un tropiezo en su carrera por meterse en el play-off (tarea en la que está involucrado medio grupo de Tercera Federación) tras perder en su visita al Silva que con el triunfo por 1-0 sale provisionalmente de los puestos de de descenso. Partido muy igualado que fue decidido gracias a un gol de Alvaro poco antes del descanso. El Céltiga hizo méritos para un mejor resultado.

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