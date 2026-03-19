FÚTBOL
Courtois sufre una lesión muscular y se perderá el derbi y la eliminatoria de Champions ante el Bayern
El club no ha informado de los plazos de recuperación, pero se estima que estará entre cuatro y seis semanas de baja
Thibaut Courtois sufre una "una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho". Según han notificado los servicios médicos del Real Madrid el jugador está pendiente de evolución para conocer el tiempo de baja, pero se habla de un plazo que estaría entre cuatro y seis semanas. Una mala noticia para Álvaro Arbeloa, que ahora apostará por Andrei Lunin, quien siempre ha cumplido sobradamente cuando ha tenido que suplir al belga en la portería blanca.
La lesión se la produjo en el partido ante el Manchester City de la vuelta de los octavos de final de la Champions en el Etihad Stadium el pasado martes. Courtois se marchó del terreno de juego en el descanso del partido para dejarle la portería a Lunin, que realiza varias paradas notables. Los problemas físicos del belga empezaron en el calentamiento, pero a pesar de ello disputó la primera parte sin aparentes molestias. Todo apuntaba a que había sufrida una sobrecarga, pero desde el club se instó a los medios a esperar a las pruebas físicas a las que iba a ser sometido tras la vuelta a Madrid.
"Ha sido por precaución, tenía unas molestias y no hemos querido arriesgar lo más mínimo, espero que esté el domingo", afirmó Arbeloa tras el partido. Pero el miércoles saltaron las alarmas, cuando se comprobó que no era una sobrecarga y que había un problema muscular más grave. Pero ha sido este jueves cuando se ha confirmado la lesión del belga, que tendrá que estar de baja xxx semanas para recuperarse, perdiéndose el derbi en el Bernabéu del domingo ante el Atlético y, probablemente, los enfrentamientos de Champions de cuartos ante el Bayern de Múnich.
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