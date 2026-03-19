El Bembrive, de bodas de plata

El Bembrive FS ha celebrado su 25º aniversario –aunque el registro oficial en la Xunta se realizó el 29 de septiembre de 2001– con un acto tan sencillo como emotivo en el auditorio del Centro Cultural Helios, ante unas 200 personas.

Conducida por el periodista Abraham Martínez, la celebración de las bodas de plata, que glosó en un vídeo con cientos de imágenes la vasta trayectoria del club verde, tuvo momentos mágicos. Así fue cuando se realizó el reconocimiento al primer presidente y fundador, José Luis Rial. También con el premio sorpresa de la directiva al actual presidente, Manuel Martínez, entregado por su pareja e hija, y el premio al técnico más veterano en la entidad, Sebastián Cañas, conocido por todos como «Sebas», entrenador de guardametas, que fue jaleado por un auditorio puesto en pie.

Manuel Martínez se dirige a los asistentes. / Pedro Mina

Y como colofón, también con el público en pie y gritos de «capitana, capitana», María González, primera capitana del conjunto de Segunda División, fue homenajeada como la jugadora en activo con más temporadas consecutivas de verde, pues llegó en 2006 y ahí sigue en la plantilla verde, siendo importante en los esquemas de juego y peleando por meterse en los primeros puestos del grupo.

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Al acto en el Centro Cultural Helios acudieron la alcaldesa pedánea, Patricia Otero, y representantes de Concello (el edil de Deportes Manel Fernández), Deputación de Pontevedra (la vicepresidenta Luisa Sánchez) y de la Real Federación Gallega de Fútbol (su presidente, Pablo Prieto), entre otros.