«Desmoralesizadas» en Elche

Marcó María Sancha a los dos minutos de iniciarse la segunda mitad en Elche y agitó los brazos como liberándose de un gran peso. El marcador explicaba su desesperación. El Mecalia perdía en ese instante 9-3. Había concluido el primer tiempo con sólo dos goles. Se había pasado veinte minutos sin anotar. Nicole Alejandra Morales Claure, así se recita el encantamiento que ayer secó a las guardesas. Totalmente «desmoralesizadas» por la portera local, que paró incluso sin necesidad de tocar el balón, aprovechando la psicosis que había generado, lo cierto es que aún tuvieron opciones de pelear por la victoria. A los cuartos de final de la EHF European Cup contra el propio Atticgo -el primer asalto, este sábado, en A Sangriña-, sin embargo, acude la escuadra de Ana Seabra con obvios síntomas de agotamiento.

Morales, antes que interrumpir por sorpresa, acentúa el abatimiento que ya resultó evidente en el reciente derbi (18-27). «Queremos mejorar principalmente nuestro trabajo ofensivo», había fijado Seabra en la previa. Este Mecalia se abisma al desmantelamiento. Lo rodean los vapores de la depresión desde que se anunció que en verano se irá Seabra y que se remodelará la plantilla para adecuarla a las penurias financieras. Las lesiones han hecho presa de esa anatomía debilitada. Elena Martínez y Lorena Téllez han sido las últimas en caer. Hauptman acabó ayer medio conmocionada. A Elche ya había viajado la expedición gallega con solo doce jugadoras y Cacheda sólo salió a lanzar penaltis. Falló dos de los tres.

Porque todas las miserias expuestas ayer al desnudo se hubieran al menos camuflado con un porcentaje decente en siete metros. En la primera mitad, 1/6. En el cómputo final, 4/9. El Atticgo anotó sus tres. Sólo en esto se mostró claramente superior al Mecalia, que fue incapaz de rentabilizar sus numerosas superioridades. Las debilidades del rival alimentan la esperanza de cara a la eliminatoria continental. Sus fortalezas resultan similares. Solo el desastre guardés camufló el desastre ilicitano. Solo la exhibición de Morales opacó la exhibición de Balzinc. Un 16-12 sonrojante en Liga se aceptaría como mal menor en Europa si este sábado se obtiene mejor renta en A Guarda.

Además de la posible recuperación de piezas, queda por saber qué recursos tácticos se ocultaron Rocamora y sobre todo Seabra por no desgastarlos en un partido de fase regular sustancial -el Mecalia debe asegurar el factor cancha en primera ronda del play off; el Atticgo, la clasificación misma-, pero no tan vital ni ilusionante como lo que se avecina. Los dos se defendieron de manera presionante, abierta, para así paradójicamente enclaustrarse por el estatismo de sus ataques. El Atticgo, al menos, encontró fisuras por los extremos. El Mecalia convirtió sus alegatos en sentencias condenatorias, como esa media docena de contragolpes que desperdició.

Hauptman, durante el partido. / Joaquín de Haro

Sancha, al palo; Sancha, al travesaño; Sancha, al cuerpo de la portera; Sancha, fallando penaltis y pases. Pero Sancha, al menos, tenaz, insistente, brava. Por su ímpetu consiguió el Mecalia situarse 12-9 y disponer de varias opciones para acortar aún más la distancia. No lo logró, pero nada se le puede reprochar. El vestuario necesita contagiarse de su energía y su vitalidad para sobreponerse a las dolores y a la melancolía anticipada. Esta temporada, en la European Cup, en la Copa de la Reina, incluso en la Liga, merece ese último esfuerzo y ya que ocaso de un ciclo brillante, que el adiós se escriba a lo grande.