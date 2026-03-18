El Gran Premio Estrella Galicia 0,0 llega a Brasil

El Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil se celebra este fin de semana en el icónico escenario del Circuito de Goiania, rebautizado Autódromo Internacional Ayrton Senna. Más de dos décadas después de la última ronda brasileña, Brasil regresa al calendario de MotoGP. Y ese regreso del Campeonato del Mundo de MotoGP a una plaza estratégica cuenta con el apoyo de Estrella Galicia 0,0, que refuerza así su vínculo con el país brasileño, su mercado fuera de España más estratégico, como patrocinador principal del evento.

Antes de comenzar la acción en pista, la compañía cervecera española ha reunido en Sao Paulo a Marc Márquez y Diogo Moreira, cuya trayectoria deportiva ha estado indisolublemente unida al proyecto deportivo de Estrella Galicia 0,0. «Llevamos muchos meses hablando del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Brasil y se nota la ilusión en el ambiente. Para mí es algo muy especial: desde pequeño soñaba con competir ‘en casa’ pilotando una MotoGP y poder hacerlo realidad esta temporada es increíble. Todos los aficionados brasileños lo están viviendo con la misma emoción», destaca Moreira.

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«Ha sido llegar y percibir claramente la ilusión que rodea a este evento. Volver a MotoGP en Brasil después de tantos años es algo muy positivo para el campeonato y para todos los aficionados, y ver que todas las entradas están vendidas demuestra las ganas que había de este regreso. Será un fin de semana intenso y el objetivo es ser competitivos desde el primer momento y dar el máximo en pista», aseguraba Marc.