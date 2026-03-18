A la velocidad adecuada

Es cuestión de velocidades. Se ha de elegir la adecuada. Eduardo Masip se acelera y debe frenar. O se cae e incrementa el ritmo al levantarse. Y así supera el estrés que lo sofocó en 2025. Y así conquista el tercer puesto de su categoría en la Aragón Cup de motogymkhana. Abriendo y cerrando gas se circula por la vida igual que por el asfalto.

Masip, vigués de 43 años, es uno de los pioneros estatales de esa modalidad motociclista, que prueba la habilidad del piloto sobre intrincados circuitos, conteniendo el cuentakilómetros. En octubre de 2024, en Alcalá, se proclamó subcampeón de España.

No se le accidentó la conducción poco después, sino la rutina. Demasiada carga de trabajo. «No podía atender todo ni estaba descansando», reconoce en perspectiva. «Sufrí problemas graves de estrés».

–Tienes que relajar el ritmo –le recetó el médico.

Además de aminorar el frenesí laboral, volver a montar su 750 c.c. le ha ayudado. Y aunque el lluvioso invierno ha obstaculizado su puesta a punto, Masip decidió acudir el pasado fin de semana a la primera prueba del Europeo. Siempre se disputa en España por razones climáticas, pero este año con mudanza: de la Catalunya Cup en Alcarrás a la Aragón Cup en Garrapinillos. «Fui a pasármelo bien, a divertirme, como una toma de contacto al no haber podido entrenarme mucho».

De media docena de países

A las instalaciones de la empresa Educatrafic, que «son una pasada», acudieron especialistas de Francia, Alemania, Chequia, Polonia y Países Bajos, además de un «grupo ya a tener en cuenta» de españoles, «lo que motiva». También un suizo. Y en cuanto a géneros, con creciente presencia femenina. «Corremos todos juntos».

Participantes en la Aragón Cup. / Cedida

Las categorías se conforman en función de los tiempos de clasificación (rojo, azul, amarillo y verde) y la cilindrada de la montura. Masip compitió en azul y Superbike. Afrontó la primera manga, asume, con una táctica conservadora. Había jarreado la noche anterior y la pista, aunque bien de agarre, aún estaba húmeda. El tiempo deficiente le obligó a arriesgar en la segunda manga y sufrió un desliz. Aunque se incorporó de inmediato y concluyó con ímpetu, dio el podio por perdido. «Tenía claro que la competición se me había ido de las manos», asegura.

–Eduardo Masip –sonó tres veces, reclamándolo.

«Tuvieron que avisarme los compañeros», revela. Yo no me había dado ni cuenta». Ese tercer cajón le sabe a gloria. Más agradece aún la fraternidad que se respira en el mundillo. «Es un ambiente muy agradable. Todo el mundo habla con todo el mundo».

Esquema del circuito en la Aragón Cup. / Cedida

A Masip le gustaría participar en la segunda cita del Europeo, en junio en Bélgica. La falta de patrocinadores se lo dificulta. «Es lo que toca», asume, sin resignarse. Ha creado con otros pilotos españoles una asociación que promoverá la motogymkhana. «Ahora mi idea, con todo más organizado en el trabajo, es entrenar y seguir mejorando», aclara. A la velocidad adecuada.