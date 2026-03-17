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Lucha olímpica

Los luchadores del San Ignacio, terceros en el Nacional U20

Dementiev y Medina.

Dementiev y Medina. / Picasa

R. V.

Los Campeonatos de España de lucha olímpica U20 se han celebrado en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. La selección gallega subió al podio por partida doble: en segunda posición en libre olímpica masculina y tercera en libre olímpica femenina. Además fue cuarta en lucha grecorromana.

El club vigués San Ignacio aportó dos representantes al combinado galaico: Oleksander Dementiev (74 kg) y Leonardo Medina (86 kg). Los dos quedaron en tercera posición.

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