Liga Challenge
Primer contacto entre el Celta Femxa Zorka y Concello de Vigo sobre la fase de ascenso
Clima cordial de cara a la posible organización de esa final a cuatro
El presidente del Celta Baloncesto, Carlos Álvarez, acompañado por el presidente de la Federación Gallega, Julio Bernárdez, se ha reunido este martes con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y su concejal de Deportes, Manel Fernández. Sobre el tapete, como hipótesis de trabajo, la organización de la fase de ascenso a Liga Femenina. El clima ha sido cordial.
El Celta Femxa Zorka lidera la Liga Challenge (23-1), pero el Azulmarino (22-1) tiene un partido menos. Ambos sólo han caído en sus respectivas visitas. El coloso balear maneja a su favor el average y parece improbable que vuelva a perder –gana por 29,4 puntos de diferencia de media–. El ascenso directo parece adjudicado.
Así que el Celta, que aventaja al Unicaja Mijas (19-4) en la recta decisiva de la liga regular, cuenta con la tradición de que se conceda al mejor clasificado esa final a cuatro que decide la otra plaza. Habrá que superar una ronda previa a doble partido. Si tal cosa sucede, el club celeste intentará que se dispute en Navia, como en 2023. El Concello parece favorable.
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