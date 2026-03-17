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Liga Challenge

Primer contacto entre el Celta Femxa Zorka y Concello de Vigo sobre la fase de ascenso

Clima cordial de cara a la posible organización de esa final a cuatro

Julio Bernárdez, Carlos Álvarez, Abel Caballero y Manel Fernández.

Julio Bernárdez, Carlos Álvarez, Abel Caballero y Manel Fernández. / Celta Baloncesto

Armando Álvarez

Armando Álvarez

Vigo

El presidente del Celta Baloncesto, Carlos Álvarez, acompañado por el presidente de la Federación Gallega, Julio Bernárdez, se ha reunido este martes con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y su concejal de Deportes, Manel Fernández. Sobre el tapete, como hipótesis de trabajo, la organización de la fase de ascenso a Liga Femenina. El clima ha sido cordial.

El Celta Femxa Zorka lidera la Liga Challenge (23-1), pero el Azulmarino (22-1) tiene un partido menos. Ambos sólo han caído en sus respectivas visitas. El coloso balear maneja a su favor el average y parece improbable que vuelva a perder –gana por 29,4 puntos de diferencia de media–. El ascenso directo parece adjudicado.

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Así que el Celta, que aventaja al Unicaja Mijas (19-4) en la recta decisiva de la liga regular, cuenta con la tradición de que se conceda al mejor clasificado esa final a cuatro que decide la otra plaza. Habrá que superar una ronda previa a doble partido. Si tal cosa sucede, el club celeste intentará que se dispute en Navia, como en 2023. El Concello parece favorable.

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