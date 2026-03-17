Ciclismo
Victoria por equipos del Picusa en el Cidade de Fafe
Segundo triunfo por equipos consecutivo para Picusa Academy. Tras haber ganado por escuadras quince días antes en la segunda carrera de la Copa de España, la formación júnior con sede en Mos ganó en el Prémio Cidade de Fafe. El frío y la lluvia condicionaron la prueba. El recorrido previsto de 96 kilómetros se recortó a 80 después de una numerosa caída en el km 6. Ganó Rodrigo Afonso (Tensai) por delante de Rodrigo de Jesus (Academia Efapel). Xián Alvariño encabezó después al esprint el pelotón.
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