Ensayo general para el Mecalia Guardés en Elche

El Mecalia Guardés busca recuperar sensaciones a pesar del mal momento de su plantilla. Las de Ana Seabra visitan este miércoles al Atticgo Elche en la primera de las tres citas que le esperan con el conjunto ilicitano, al que también se medirán tanto este sábado como el próximo por el pase a semifinales de la EHF European Cup. La plantilla ha viajado en avión con 12 jugadoras, cayendo ahora por lesiones en el gemelo Elena Martínez, a la espera de pruebas, y Lorena Téllez, con sobrecarga, y uniéndose a ellas Nerea Gil por imposibilidad logística –estaba todavía lesionada en el momento de reservar los vuelos–.

El equipo miñoto llega en el que probablemente sea su peor momento de la temporada hasta ahora. Al cúmulo de malos y complicados resultados que arrastraba la pasada semana se le sumó el domingo una derrota muy dura en el derbi (18-27). En ese partido con el Orbe Zendal, a pesar de que las altas de Ariana Portillo, Nerea Gil y Cecilia Cacheda dejaban la convocatoria completa por primera vez en semanas, ninguna de las tres sumó minutos. Portillo y Cacheda sí jugarán hoy

El Elche, con su entrenador, Joaquín Rocamora, de regreso tras una baja por paternidad y en pleno ecuador de la clasificación con un balance de diez victorias, dos empates y diez derrotas, llega de perder ante el líder Rocasa (24-19). Con poco más de 21 goles por partido encajados, se trata de la defensa más fuerte de la Liga. En la primera vuelta ganaron las guardesas en A Sangriña (20-17).

«Es un equipo que nos crea siempre muchas dificultades», destaca Ana Seabra. A su gran trabajo defensivo suma la calidad de su plantilla, que ve como «una mezcla de juventud con experiencia». Confiesa: «Tenemos objetivos muy claros. Aun con los condicionantes que tenemos, queremos trabajar y mejorar principalmente nuestro trabajo ofensivo».