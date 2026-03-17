De la Puente asciende a la segunda plaza del ranking mundial

«Tremenda alegría», escribe Martín de la Puente. El vigués acaba de ascender al puesto número 2 del ranking mundial de la ITF en tenis en silla de ruedas. El japonés Tokito Oda se mantiene inabordable como líder, con 6.310 puntos. Pero no es menor el logro de De la Puente, que con 5.036 acaba de superar al otro gran dominador del escenario en los últimos años, el británico Alfie Hewett (4.980). Ningún otro español había estado tan alto en el escalafón.

La categoría de sus rivales retrata con precisión la magnitud de la carrera que está escribiendo Martín, de 26 años. A Hewett, de 28, le ha ganado 3 partidos en 32 enfrentamientos. Cayó ante él en la final de Wimbledon de 2024. Y ahora ha irrumpido Oda, de 20, al que sólo le ha ganado 2 de 18 duelos. Fue su verdugo en la reciente final de Australia.

Pero De la Puente, bronce olímpico en dobles en París y campeón también en dobles del Open USA en 2022 y Wimbledon en 2025 y por dos ocasiones del Masters (2022 y 2024), nunca desmaya. E igual que batió a Hewett en las semifinales australianas, a finales de febrero doblegaba a Oda para conquistar el Río de Janeiro Elite.

Como buen celtista, De la Puente seguirá golpeando hasta derribar la puerta. «Después de años de entrega, sudor y esfuerzo, alcanzo mi mejor posición histórica», celebra. «¡Gracias a todos por formar parte de este camino!».