Boxeo / Trofeo North Warriors
El vigués Iñarrea enamora a Euskadi
El club Flow Combat TBC, desplazado desde Vigo, vivió una noche memorable en el Trofeo North Warriors (Guerreros del Norte) celebrado en Amorebieta. Juan «Gladiator» Iñarrea, dirigido por Javier Fernández Araújo, se enfrentó al campeón local Pello Gutiérrez, representante del Royal Boxing TM. Sobre el ring se medían el actual campeón élite y neoprofesional de Euskadi en -60 kg y su homólogo gallego, tras su victoria el 7 de marzo sobre Angello Vásquez.
Tras siete horas de viaje en coche, el equipo llegó a Euskadi y el enfrentamiento no defraudó. Desde el primer momento quedó claro que sería una auténtica lucha de estilos. Pello, boxeador alto, escurridizo y contragolpeador, trataba de mantener la distancia ideal. Iñarrea, más bajo pero explosivo y contundente, buscaba acortar el baile.
En el primer asalto, el gallego logró uno de los momentos más espectaculares al desestabilizar a su rival y llevarlo a la lona, aunque sin llegar al KO. A partir de ahí, Juan fue creciendo, aumentando su cadencia de golpes e imponiendo un ritmo que terminó marcando la diferencia. El espectáculo fue tan vibrante que terminó conquistando a todos los presentes. La afición, inicialmente volcada con su representante, demostró un gran espíritu deportivo y reconoció el gran combate de Juan Iñarrea.
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