Cinco púgiles de El Barrio se coronan en el Campeonato Gallego

Exitosa participación de El Barrio Kickboxing en el Campeonato Gallego. Cinco de los discípulos de Pablo González Izard y Dani Fernández se han proclamado campeones y otros cinco han sido subcampeones. Un tercer y un cuarto puesto completan su actuación. «Ha sido de ensueño para mí como entrenador. Mis chicos se han estrenado a lo grande tirando de valor y casta, pero sobre todo han confiado en Dani y en mí en sus esquinas y se han desvivido por el equipo. Cuando uno peleaba, todos ayudaban. Sin esto no habría sido posible sacar estos resultados históricos», celebra Izard.

Pablo González Izard y Dani Fernández. / FDV

El CEIP San Narciso de Marín acogió el evento. En ring, se impusieron Ángel Román (K-1 y low kick en -63 kg) y Aitor López (-57 kg). Raúl Olmedo y Arán Juanes, que se atrevieron en pesos superiores, estuvieron cerca. En tatami, en kickboxing de contacto ligero, se lograron tres oros: Gabriel Pérez (peso pesado), Pablo Estévez y Paulo Tiago. También destacó Xosé Varela, con una doble plata con sabor a oro. Iago Sierra consiguió bronce y Paula Baños, Hugo Perdomo y Jonay Rodríguez no pasaron de ronda.