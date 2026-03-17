Kickboxing
Cinco púgiles de El Barrio se coronan en el Campeonato Gallego
«Ha sido de ensueño para mí como entrenador", confiesa Pablo González Izard
Exitosa participación de El Barrio Kickboxing en el Campeonato Gallego. Cinco de los discípulos de Pablo González Izard y Dani Fernández se han proclamado campeones y otros cinco han sido subcampeones. Un tercer y un cuarto puesto completan su actuación. «Ha sido de ensueño para mí como entrenador. Mis chicos se han estrenado a lo grande tirando de valor y casta, pero sobre todo han confiado en Dani y en mí en sus esquinas y se han desvivido por el equipo. Cuando uno peleaba, todos ayudaban. Sin esto no habría sido posible sacar estos resultados históricos», celebra Izard.
El CEIP San Narciso de Marín acogió el evento. En ring, se impusieron Ángel Román (K-1 y low kick en -63 kg) y Aitor López (-57 kg). Raúl Olmedo y Arán Juanes, que se atrevieron en pesos superiores, estuvieron cerca. En tatami, en kickboxing de contacto ligero, se lograron tres oros: Gabriel Pérez (peso pesado), Pablo Estévez y Paulo Tiago. También destacó Xosé Varela, con una doble plata con sabor a oro. Iago Sierra consiguió bronce y Paula Baños, Hugo Perdomo y Jonay Rodríguez no pasaron de ronda.
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