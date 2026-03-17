¡La CAF declara a Marruecos campeona de la Copa África dos meses después!

Oficial... y absolutamente insólito, pero cierto. La Confederación Africana le ha dado el título de la Copa de África a la selección de Marruecos por 3-0, resolución que llega meses después de haberse disputado el partido en el que se coronó a su rival, Senegal, pero que contó con abandono por algunos minutos del conjunto senegalés en el campo.

"El Comité de Apelaciones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha decidido, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), declarar que la selección nacional de Senegal ha perdido por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones CAF TotalEnergies Marruecos 2025 (“el Partido”), siendo ratificado el resultado con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)", reza el comunicado de la CAF.

Brahim, tras fallar su penalti ante Senegal / EFE

La final, disputada el pasado mes de enero, contó con todo tipo de polémicas posibles. La más sonada fue la decisión del conjunto senegalés, capitaneado por Sadio Mané, de marcharse del campo deliberadamente tras un penalti pitado en favor de su rival, Marruecos, en los minutos finales del partido, decisión que consideraron injusta. Minutos antes, a los senegaleses les habían anulado el 1-0 por una supuesta falta sobre Achraf Hakimi que sancionó el árbitro congoleño Jean Jacques Ndala Ngambo.

Tras varios minutos de negociaciones, Mané y los suyos regresaron al campo y Brahim lanzó el penalti que, tras un 'Panenka' fallido, dejó servido en el pecho de Edouard Mendy. En la prórroga, un golazo de Pape Gueye ahogó la celebración en Rabat, sede de la final, y dejó a los senegaleses con el título que, finalmente, han perdido dos meses después.

Pape Gueye, centrocampista de Senegal / CAF_Online

En la misiva más larga, publicada en la página web de la Confederación, se explica que se "considera que el comportamiento del equipo de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones", mismos que sancionan al equipo que abandona el césped, a pesar de haber regresado minutos más tarde y acceder luego a jugar la prórroga.

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"La protesta presentada por la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) se considera fundada. Se constata que la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF), mediante el comportamiento de su equipo, ha infringido el artículo 82 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones y se declara que la selección de Senegal ha perdido este partido, cuyo resultado se registra con un marcador de 3-0 a favor de la Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF)", continúa el comunicado, que a su vez aclara que "se rechazan todas las demás solicitudes o conclusiones". Por tanto, es oficial y absolutamente insólito: Marruecos es el campeón africano dos meses después de disputar la final.