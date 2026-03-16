Vingegaard y Del Toro sellan sus triunfos

El danés Jonas Vingegaard ha cumplido con la condición de favorito y se ha impuesto en la París-Niza que le ha permitido vestir el mismo jersey amarillo del Tour que tan caro le pondrá Tadej Pogacar en julio.

Ha exhibido el hambre de victoria que muestra siempre allá donde corre (dos victorias de etapa y un segundo puesto, este domingo, por detrás del francés Lenny Martínez en la fuga de ambos) y se ha beneficiado de la caída que Juan Ayuso sufrió el miércoles y que le supuso la retirada de la carrera. El ciclista español era el único que podía plantar cara de verdad a la estrella danesa, que con la victoria en Francia ya se impulsa como máximo favorito de la Volta, que empieza el lunes día 23 en Sant Feliu de Guíxols.

En Italia, en la Tirreno-Adriático el guion ha sido similar. Ha ganado el mexicano Isaac del Toro, el mismo que vencía a finales de 2025 en todas las carreras en las que no participaba su compañero y jefe Pogacar. Y lo ha hecho dando la impresión de que rueda con tanta facilidad que sólo unos pocos son capaces de superarlo para conseguir la segunda ronda por etapas del año después de imponerse en Emiratos.

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En Italia, además, se ha visto que Mathieu van der Poel gana lo que tiene anotado y que poco a poco Wout van Aert entra en forma después de la fractura de tobillo que sufrió a principios de enero al caer sobre la nieve del ciclocrós. Otro dato a tener en cuenta tras la disputa de la Tirreno-Adriático es que Roglic no parece estar tan fuerte.