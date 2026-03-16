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El Valladares tendrá que mirar hacia abajo

Los vigueses caen ante el Areas en un duelo clave para poder aspirar al play off

n. CABALEIRO

Vigo

El Valladares perdió ante el Areas algo más que un partido. Locales y visitantes se jugaban la oportunidad de seguir cerca de la zona de privilegio de la clasificación y olvidarse casi definitivamente de tener que mirar hacia abajo en la tabla. Y en esa lucha salió vencedor el Areas, que se engancha por pleno derecho a la pelea por el play off de ascenso, mientras que los vigueses no pueden despistarse para no pasar apuros.

El encuentro fue muy abierto, con ocasiones para uno y otro bando, pero acabó decidiéndose muy pronto gracias a un disparo desde casi treinta metros de Alonso que Kevin no acertó a detener.

El Valladares, a pesar de no estar cómodo y no poder desplegar su rápido juego habitual, dispuso de oportunidades para empatar en la primera mitad. La más clara fue un disparo a bocajarro de Heber en el que Tielas se lució para evitar el tanto.

Mientras, el Areas, con rápidos contragolpes, también obligó a Kevin a realizar varias paradas de mérito.

En la segunda parte, los visitantes dieron un paso atrás y el Valladares incrementó su dominio en busca del empate. Pero Tielas, muy acertado en todas sus intervenciones, lo evitó.

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Y ya en el último suspiro, el Areas desperdió la ocasión de redondear su victoria con un segundo tanto al fallar Nico un penalti con el que se puso fin al partido.

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