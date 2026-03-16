El Valladares tendrá que mirar hacia abajo

El Valladares perdió ante el Areas algo más que un partido. Locales y visitantes se jugaban la oportunidad de seguir cerca de la zona de privilegio de la clasificación y olvidarse casi definitivamente de tener que mirar hacia abajo en la tabla. Y en esa lucha salió vencedor el Areas, que se engancha por pleno derecho a la pelea por el play off de ascenso, mientras que los vigueses no pueden despistarse para no pasar apuros.

El encuentro fue muy abierto, con ocasiones para uno y otro bando, pero acabó decidiéndose muy pronto gracias a un disparo desde casi treinta metros de Alonso que Kevin no acertó a detener.

El Valladares, a pesar de no estar cómodo y no poder desplegar su rápido juego habitual, dispuso de oportunidades para empatar en la primera mitad. La más clara fue un disparo a bocajarro de Heber en el que Tielas se lució para evitar el tanto.

Mientras, el Areas, con rápidos contragolpes, también obligó a Kevin a realizar varias paradas de mérito.

En la segunda parte, los visitantes dieron un paso atrás y el Valladares incrementó su dominio en busca del empate. Pero Tielas, muy acertado en todas sus intervenciones, lo evitó.

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Y ya en el último suspiro, el Areas desperdió la ocasión de redondear su victoria con un segundo tanto al fallar Nico un penalti con el que se puso fin al partido.