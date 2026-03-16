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El Tyde vence al Cented y se agarra a la permanencia

M. Alonso

Tui

El Tyde se agarra a la permanencia. Ayer ganó de forma clara al Cented Academy, uno de los equipos que lucha por mantener la categoría, en el que fue el mejor partido del conjunto local de la temporada. Era el debut del nuevo entrenador, Maqui, en casa. El equipo local salió concentrado y convencido desde el inicio y encima se encontró con la recompensa del gol muy pronto.

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