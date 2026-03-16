Tarde casi perfecta para el Barça y para Flick

La tarde le salió casi perfecta a Hansi Flick. Pudo dar descanso a Lamine Yamal, a quien tuvo más de una hora con el chándal de suplente en el banquillo, redescubrió la versión más contundente de Raphinha, capital en la goleada sobre el Sevilla (5-2), y gozó del Cancelo más astuto y profundo -dos penaltis forzó y un golazo marcó-, coincidiendo, además, con el retorno de Gavi. Solo le faltó al técnico que Lewandowski recobrara la puntería perdida. Pero no todo se dio porque el nueve anda extraviado.

Un retorno, el de Gavi, que llenó de emoción con el Camp Nou puesto en pie para saludar a un jugador que simboliza el alma del barcelonismo de tal manera que hasta Araujo, el capitán oficial tras la marcha del delantero brasileño, le entregó el brazalete al menudo centrocampista andaluz, mientras el Barça terminó igual la primera mitad que la segunda: encajando un estéril gol del Sevilla.

A Flick, más precavido que de costumbre, no le costó ni un segundo mirar al miércoles y pensar en la trascendental cita con el Newcastle. Sentó a Lamine Yamal en el banquillo, algo que resulta todo un acontecimiento. Lo sentó después de que haya encadenado un par de meses, excepto su sanción en Praga, minutos de alto voltaje. No pasaba desde la semifinal de la Supercopa en Arabia Saudí el pasado mes de enero.

Decidió Cancelo transformarse en un extremo punzante y venenoso que rasgó, y por sorpresa, a la tenue defensa del Sevilla. Con Raphinha viniendo hacia dentro, más cerca de Lewandowski y de Dani Olmo, o sea más lejos de la cal de la banda izquierda, Cancelo asumió un impacto ofensivo determinante.

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Venía desde atrás con potencia, desequilibrio y, sobre todo, regate. Así forzó la pena máxima del 1-0. Así repitió luego para desencadenar el 2-0. Todo sucedió en muy poco tiempo. Apenas 12 minutos para liquidar el partido y mantener la renta de cuatro puntos sobre el Madrid, a la espera de lo que suceda la semana que viene en el derbi capitalino del Bernabéu.