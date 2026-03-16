El socio del Barça avala en masa a Laporta

La urgencia del cambio predicado por Víctor Font no fue escuchada por la masa social azulgrana y Joan Laporta repetirá como presidente del FC Barcelona. El plebiscito le salió de fábula. Ni siquiera fue un resultado ajustado. Laporta sumó un 68 %, propinando una segunda derrota consecutiva al empresario de Granollers. Se desvanece su sueño de ocupar algún día el mejor sillón del Camp Nou. El carisma del mandatario barcelonés, de 63 años, se demostró de nuevo irresistible.

El encanto del equipo de Hansi Flick, el retorno al estadio y la expansiva personalidad del candidato pesaron más que todas las acusaciones de gestión obsoleta y de mala praxis denunciadas en campaña por Font y en precampaña por los demás precandidatos. El socio apostó por la continuidad, cumpliendo los pronósticos y respetando la tradición, que dicta que ningún presidente en ejercicio ha perdido nunca una reelección. Si completa su tercer mandato, hasta 2031, alcanzará los 17 años en el poder, una longevidad solo superada por Josep Lluis Núñez.

Diferencia histórica

La victoria de Laporta pudo de alguna manera anticiparse cuando después de la goleada azulgrana sobre el Sevilla varios jugadores acudieron a votar y formaron un corro con el presidente y empezaron a botar. Pedri, Cubarsí, Olmo, Gerard Martín, Bernal, Casadó y Raphinha bendicieron de esa forma la continuidad. Una imagen potentísima de conexión entre la plantilla y el dirigente que empequeñecieron a Font. Una imagen, a la vez, insólita y cuestionable para un proceso electoral.

Laporta dobló en votos a Font, un 68% respecto a 32%, y en perspectiva histórica solo Núñez en 1997, con el 76,3%, obtuvo más sufragios a su favor. Pese a haber partido, hay que remontarse precisamente a esos comicios para encontrar una participación porcentualmente más baja: 42,34% de ahora; 34,38% de entonces. Se notó el veto al voto por correo, como en 2021, o al telemático.

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La celebración en los habitáculos del Camp Nou en que el mandatario se refugió junto a su equipo empezó antes de los resultados oficiales. En cuanto TV3, a las 21 horas, dio a conocer una encuesta que adelantó el incontestable triunfo, se destaparon gritos, saltos, abrazos y descorche de cava, con Laporta desatado. La fiesta continuó en Luz de Gas. En el área de Font prendió la decepción.