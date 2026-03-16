Sendas igualadas en los duelos entre equipos gallegos

Empate en los dos partidos de rivalidad gallega que se celebraron este fin de semana en el grupo A de la División de Honor Plata Femenina.

SAR RODAVIGO, 27 – 27, HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA

En la Bombonera, partido ajustado de principio a fin entre SAR Rodavigo y Helvetia Saeplast Cañiza, que finalizó con empate y reparto de puntos. El resultado final mostró lo sucedido en la cancha, con dos equipos competitivos, entregados y guerreros. Durante los 60 minutos nunca hubo una ventaja superior a dos goles y el choque fue avanzando siempre con mucha igualdad. Al descanso, 15-15. No cambió el guión en la segunda mitad y a falta de dos minutos para el final, el Cañiza mandaba por un gol (26-27). La SAR logró empatar a falta de escasos segundos con gol de Ángela Vilaboa.

A pesar del empate, el Cañiza sigue en la segunda posición, con tres puntos de ventaja sobre el tercero, el Rocasa, que visitará el Polvorín la próxima semana.

INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO, 29 – 29, RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO

El Rubensa Indupor BM Porriño arrancó un empate en su visita al Inelsa Solar Asmubal Meaño, en un partido en el que las visitantes necesitaban mucho más los puntos.

En la primera parte mandaron los ataques sobre las defensas y el choque avanzó muy igualado, con ventajas mínimas para uno u otro equipo. Al descanso, 15-15 en el marcador.

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En el arranque del segundo tiempo, el Porriño estuvo a punto de romper el partido con un parcial de 1-5 (16-20, min. 38), pero el Meaño, tras un tiempo muerto, comenzó a recuperar distancias y volvió a igualar el choque. En el tramo final dos robos de Iria Augusto puso al Porriño por delante en el marcador, pero el Meaño no se rindió y logró igualar a falta de menos de treinta segundos. El conjunto dirigido por Abel Estévez dispuso de la última posesión, pero no consiguió poner a prueba a la meta local. Al final, un punto importante para el Porriño, en su lucha por evitar el descenso, mientras que el Meaño, ya salvado, ofreció una buena imagen ante su público.