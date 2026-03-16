Bateles / Liga Galega Zona Sur
Samertolaméu frena el rodillo de Chapela
Los chapeleiros ganaron en Porto Meloxo y los de Meira en Domaio, donde una lesión acortó el programanDominio femenino de Tirán
Koroibos
Doble cita de la Liga de Bateles de la Federación Gallega de Remo en la zona sur y con escenarios en Domaio y O Grove. Victorias y banderas de campeón para las escuadras femeninas de Tirán-Pereira y conquista de los chicos de Samertolaméu-Oversea y los atletas del Chapela-Wofco.
La V Bandeira Comunidade e Montes de Domaio de bateles se disputó el sábado en aguas de Domaio con gran asistencia de público, a pesar de una fina y pertinaz lluvia. No pudo cumplirse todo el programa al lesionarse un remero que la ambulancia tuvo que trasladar al hospital, afortunadamente sin consecuencias, pero los medios de seguridad funcionaron a la perfección. Esto obligó a cancelar las pruebas a partir de la categoría juvenil, ya que sin ambulancia no se pueden celebrar regatas.
No obstante, fueron los campeones y se llevaron las banderas de honor la SD.Tirán-Pereira en la categoría femenina y la SD.Samertolaméu en la masculina, resultando vencedores en las ocho pruebas celebradas: Vila de Cangas y Samertolaméu-Oversea con dos y con una victoria, Tirán-Pereira, Mar de Bueu-Simei, Mecos y Chapela-Wofco.
Con tiempo seco pero frío
Y el domingo, ya con tiempo seco pero frío, se disputó la VIII Bandera de Amegrove de bateles con numerosa y, esta vez sí, con completa participación en Porto Meloxo en O Grove.
El programa que constaba de 14 categorías fijó un cuadro de vencedores varios y diversos: a Tirán-Pereira, con tres victorias, le siguieron Vila de Cangas, Mecos y Chapela-Wofco con dos y a continuación, con una victoria, Bueu-Simei, Samertolaméu-Oversea, Vilaxoán, Amegrove y Meira.
Y las banderas de honor según la tabla de puntuación las conquistaron con todos los honores la SD.Tirán-Pereira en la categoría femenina con sus admirables atletas y CR.Chapela-Wofco, que repitió un triunfo magnífico con su formidable escuadra masculina.
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