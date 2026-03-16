Samertolaméu frena el rodillo de Chapela

Doble cita de la Liga de Bateles de la Federación Gallega de Remo en la zona sur y con escenarios en Domaio y O Grove. Victorias y banderas de campeón para las escuadras femeninas de Tirán-Pereira y conquista de los chicos de Samertolaméu-Oversea y los atletas del Chapela-Wofco.

La V Bandeira Comunidade e Montes de Domaio de bateles se disputó el sábado en aguas de Domaio con gran asistencia de público, a pesar de una fina y pertinaz lluvia. No pudo cumplirse todo el programa al lesionarse un remero que la ambulancia tuvo que trasladar al hospital, afortunadamente sin consecuencias, pero los medios de seguridad funcionaron a la perfección. Esto obligó a cancelar las pruebas a partir de la categoría juvenil, ya que sin ambulancia no se pueden celebrar regatas.

No obstante, fueron los campeones y se llevaron las banderas de honor la SD.Tirán-Pereira en la categoría femenina y la SD.Samertolaméu en la masculina, resultando vencedores en las ocho pruebas celebradas: Vila de Cangas y Samertolaméu-Oversea con dos y con una victoria, Tirán-Pereira, Mar de Bueu-Simei, Mecos y Chapela-Wofco.

Con tiempo seco pero frío

Y el domingo, ya con tiempo seco pero frío, se disputó la VIII Bandera de Amegrove de bateles con numerosa y, esta vez sí, con completa participación en Porto Meloxo en O Grove.

El programa que constaba de 14 categorías fijó un cuadro de vencedores varios y diversos: a Tirán-Pereira, con tres victorias, le siguieron Vila de Cangas, Mecos y Chapela-Wofco con dos y a continuación, con una victoria, Bueu-Simei, Samertolaméu-Oversea, Vilaxoán, Amegrove y Meira.

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Y las banderas de honor según la tabla de puntuación las conquistaron con todos los honores la SD.Tirán-Pereira en la categoría femenina con sus admirables atletas y CR.Chapela-Wofco, que repitió un triunfo magnífico con su formidable escuadra masculina.