La Real Sociedad se mete de lleno en la pelea por Europa
la Real Sociedad prosigue su escalada en busca de una plaza europea. Es un equipo lanzado, finalista de Copa y convencido de lo que hace, pese a no contar con el japonés Take Kubo, hasta hace poco su principal recurso ofensivo. El 22 de diciembre, cuando fue presentado Rino Matarazzo, la Real Sociedad era decimosexta, con 17 puntos en otros tantos partidos, mientras que el Espanyol marchaba quinto con 33. Once jornadas después, el conjunto txuri urdin ha sobrepasado al Espanyol y, séptimo, se ve capaz de luchar por Europa. Frente a Osasuna al que ganó 3-1, resolvió en menos de una hora con un gol de Mikel Oiarzabal, de penalti, y dos del portugués Gonçalo Guedes. n
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