El Náutico planteará a Vigo "un proyecto de ciudad a la altura de su ría"

El Real Club Náutico de Vigo cumplirá 120 años el 17 de abril. Pocos días después se alcanzará el siglo desde la refundación definitiva. Su vigésimo quinto presidente, Antonio "Tone" Pérez, y la junta directiva han diseñado un ambicioso plan estratégico quinquenal (2026-2031) destinado a transformar el modelo de la entidad, multiplicando su oferta y abriéndola más a la sociedad olívica. Reclaman para tal fin la colaboración de todas las instituciones. "Buscamos ser la puerta de entrada al mar", resume.

Tone Pérez, elegido en 2025 y el más joven de los presidentes en la historia del Náutico, a sus 35, representa en sí un cambio generacional que pretende adaptarse a la cambiante realidad. "Tenemos la oportunidad de hacer un proyecto de ciudad a la altura de su ría", explica. En poco se parece hoy el mundo a aquel de 1906 en que las diez familias más relevantes de los astilleros y de la industria conservera crearon el Náutico. Ni siquiera es el de ayer. "El club de pertenencia ya no existe. La gente se hace socia por la actividad. Tenemos que modernizar el modelo".

Cifras de pasado, presente y futuro

Asegura el dirigente, acompañado en su disertación por Loló Pereira, Juan Caballero y David Suárez, que el Náutico goza de un "buen estado de salud". La entidad, esquematizada en cifras, cuenta ahora mismo con 3.200 socios y más de 700 licencias deportivas entre vela, waterpolo, natación y natación artística, tenis y pádel. La actividad social, cultural y deportiva se divide entre las instalaciones en los edificios de As Avenidas, con un puerto deportivo que tiene garantizado el 100% de ocupación este año o la piscina recién reparada que emplean más de mil niños y en la que han aprendido a nadar 100.000 vigueses de todas las generaciones, y Los Abetos. El futuro, sin embargo, se enfoca hacia una mayor apertura a la sociedad, consolidando eventos y atrayendo otros, para "cambiar la relación de Vigo con el mar más que por un tema económico".

Fundadores del Náutico, con la goleta que funcionó como primera sede de la sociedad. / JGR

Uno de los programas incluidos en el plan estratégico se llama "Vigo sabe nadar". Se pretende que sea la primera ciudad con una "alfabetización universal de natación"; que todas las nuevas camadas, mediante la colaboración con colegios, tengan la capacitación necesaria para manejarse en el agua. Otra línea apunta a grandes eventos, como los que ya se han programado para 2027: Mundial de J70 Corinthian, Mundial de Vaurien, Europeo de ILCA 4 y la Global Solo Challenge, cuyo organizador, Marco Nannini, ha elegido Vigo como puerto de salida y llegada, con vocación de continuidad.

En cuanto a la apertura de la la sociedad, se seguirán organizando conciertos (en el Náutico realiza sus ensayos la Coral Casablanca) o la segunda edición del Congreso del Mar como ejemplo del atractivo del Náutico para acoger actividades empresariales y socio-culturales ("con la mejor terraza de Vigo", en esa oferta). Tone y sus directivos creen que el Náutico puede desempeñar un papel fundamental en la transformación de ese frente marítimo que pronto dispondrá además de una renovada oferta hostelera. Tone, que percibe buena voluntad en los contactos cotidianos que mantiene con responsables políticos, pronto se reunirá con ellos para detallar este plan: "Queremos recuperar toda la zona. Echamos en falta ese plan integral. Nosotros tenemos la experiencia y la historia. Es el momento de que las instituciones apuesten"