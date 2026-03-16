Un punto que deja todo como estaba (1-1)

El Cambados no salió mal parado de un duelo ante el Silva que tenía aroma a final. El empate final mantiene a los de Burgáns un punto por delante de los coruñeses, distancia suficiente para definir quien continuaría en la categoría y quien se despediría de ella.

Pronto el partido entró en un escenario de lo más propicio para los de Pénjamo. No había transcurrido ni el primer cuarto de hora cuando Gregor encontró un balón para el remate que mandó a guardar pegado al palo.

El 1-0 llevó a los locales a adoptar un planteamiento más centrado en la recuperación y la transición. Era el Silva el que estaba obligado a asumir la búsqueda de espacios mientras los cambadeses solo necesitaban la pelota para explotar los que le asumía el rival.

Cerca estuvieron de empatar los coruñeses antes del descanso con Rodri Alonso como protagonista. Una chilena que se fue fuera y un remate posterior fueron las mejores acciones, pero sin consecuencias. El empate sí llegaría a poco de arrancar la segunda parte. Fue con una extraordinaria volea que conectó Hugo Baldomar para mandarla a la escuadra.

La segunda parte dejó las mejores ocasiones para los locales, pero la puntería sigue siendo s asignatura pendiente.

Ficha del partido:

CAMBADOS: David Conde, Brais Parada, Álex Fernández, Tava, Alberto lago, Anxo (André, min. 75), Seydou, Gregor (Zalo, min. 75), Diego Iglesias, Noel Chaves (Fran Matos, min. 86) y Tiko.

SILVA: Minibugy, Bilal, Seydiba, Nico Rosas (Pablo Carro, min. 40), Álex Coba, Carleto, Moure, Álvaro Rey (Iago Pérez, min. 46), Rodrigo Parafita, Baldomar y Rodri Alonso (Álex Montero, min. 80).

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GOLES: 1-0, min. 13: Gregor; 1-1, min. 49: Baldomar.