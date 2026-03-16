El Porriño acaricia la permanencia y el Cañiza la divisa

DISICLÍN BALONMÁN LALÍN, 20 – 25, VALINOX NOVÁS

El Valinox Novás sigue sin cansarse de ganar. En la jornada 25 de Liga ha sumado en el Lalín Arena su victoria número 25 y continúa invicto e imparable.

No fue una victoria sencilla. A pesar de que el Novás comenzó bien en los primeros diez minutos (5-5, min. 10), comenzó a cometer errores claros de lanzamiento y eso les fue lastrando en el marcador, para alcanzar el descanso cuatro goles abajo (14-10). En la segunda parte, el Novás siguió firme en el trabajo defensivo, pero mejoró la eficacia cara a la portería rival y así logró remontar (16-16, min. 43) y conseguir una nueva victoria.

BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO, 41 – 35, CALVO XIRIA

Por su parte, el Reconquista venció con claridad al Calvo Xiria en un partido marcado por las bajas en ambos conjuntos y por el magnífico ambiente en las gradas, al ser el Día del Club y estar presentes todos los equipos de las categorías inferiores.

El partido estuvo un poco descafeinado, ya que ambos conjuntos estaban asolados por las bajas y tuvieron que tirar de sus filiales para cerrar convocatorias. En la primera mitad, ambos conjuntos estuvieron muy finos en ataque y desafortunados en defensa (el Reconquista no tenía a ninguno de sus porteros) y ello se vio reflejado en el marcador. 22-22, al descanso. En la segunda mitad, faltaba gasolina y se bajó el ritmo. El Reconquista, con un 6:0 mejoró en defensa, y gracias a la aportación de André (con 17 goles) y Manuel Hernández, con 8 que hizo pleno en todos sus lanzamientos.

GRANITOS IBERICOS CARBALLAL, 29 – 29, "SERMARTHER" CIUDAD DE TACORONTE

Mal partido del Granitos Ibéricos Carballal ante el Tacoronte, que perdió un punto en los instantes finales.

El equipo vigués no estuvo a su nivel. Cometió muchos errores tanto en el lanzamiento como pérdidas de balón y también faltó intensidad defensiva. Así, en la primera mitad, era el Tacoronte el que mandaba en el marcador (11-14). Tras el paso por vestuarios, mejoró el conjunto vigués, que logró empatar el choque pasados los diez minutos de la segunda parte (19-19). A partir de ahí era el Carballal el que mandaba, pero siempre por distancias mínimas de un gol y el Tacoronte no se despegaba. Así se llegó al último minuto, con el equipo local un gol arriba (29-28) y un 7 metros a favor, que cerraría la victoria. Pero lo falló y en la contra, el Tacoronte logró el empate.

BM. PORRIÑO, 36 – 30, BM RIBEIRO RODOSA OURENSE PROVINCIA TERMAL

Victoria clave para el BM Porriño, que ve la salvación al alcance de la mano tras ganar al Ribeiro, al estar a cinco puntos del descenso a falta de cinco jornadas. No fue un partido sencillo para el equipo local que fue a remolque en el marcador en la primera mitad, quizás por un exceso de presión. Al descanso, 15-17. En la segunda parte, la victoria llegó a través de la defensa, que le permitió correr a la contra y conseguir goles rápidos. Con un parcial de 5-0 en el reinicio, le dio la vuelta al partido (20-17) y así llegó la victoria, con Ribeiro asfixiado en ataque.

SAEPLAST BM. CAÑIZA, 30 – 28, BM CULLEREDO

El Saeplast Cañiza ganó otra de las finales que le quedan por delante de aquí al final de la temporada. Ayer, tras vencer al Culleredo, superó en la clasificación al Ribeiro y se puso a dos puntos de la salvación. Aún queda mucho por luchar, pero el equipo ha dado un paso adelante en las últimas jornadas.

Noticias relacionadas

Arrancó muy bien el Cañiza, que se fue en el marcador en los primeros minutos (7-4, min. 10), pero reaccionó el Culleredo y logró darle la vuelta y ponerse por delante en el marcador (9-10, min. 17). Tiempo muerto de Valeria Flores y el conjunto local ya no cedió el mando hasta el final, aunque con distancias cortas de 2 o 3 goles. Con el apoyo del Polvorín, el Cañiza logró una importante victoria que le permite seguir vivo en la lucha por su salvación.