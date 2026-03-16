Fútbol / Preferente Futgal
El Moaña se carga al líder
Un gol de Breixo en la recta final inclina la balanza para los locales en un igualado duelo
Un gol de Breixo en la recta final dio la victoria al Club Deportivo Moaña ante el líder de la categoría, el Atios (1-0), en un encuentro marcado por la igualdad. El delantero aprovechó una asistencia de Mauro tras un saque de esquina para anotar a placer el tanto definitivo. Los moañeses encadenan de este modo su segundo triunfo de forma consecutiva y se alejan en cuatro puntos de la zona de descenso.
El choque arrancó con equilibrio, con un Atios que quería tener balón y un Moaña que presionaba arriba para robar. Mauro dio el primer aviso en un lanzamiento en el minuto 30 y Cristian contestó en el 29 poniendo a prueba a Rulo, que hizo una buena parada. Los visitantes apretaron en la última fase del primer periodo aunque la única ocasión que se produjo en este tramo fue un disparo del local Hugo atajado por Sergio.
En la reanudación la entrada de Marchena le dio más velocidad a los celestes. Breno pudo adelantar a los suyos en un cabezazo que rozó el poste y Rubén Domínguez respondió con un tiro desde el área pequeña que Rulo desvió a córner. La oportunidad más clara llegó en las piernas de Breno, que no pudo aprovechar un buen pase de Jesús y se encontró con Sergio desviando el balón. Y el meta visitante despejó otro balón en el 65 en un tiro de Marchena.
Los cambios dieron una marcha más al Atios, que pudo marcar en un cabezazo de Carrera pero que se acabó encontrando con el tanto definitivo de Breixo.
FICHA TÉCNICA:
MOAÑA-ATIOS 1-0
MOAÑA: Rulo; Jesús, Adrián Costa, Andrés (Dapiga, minuto 79), Adrián Alonso (Juan, minuto 79), Fraga (Marchena, minuto 45), Marcos Torres, Breno (Breixo, minuto 66), Mauro, Hugo (Pibis, minuto 83) y Fran.
ATIOS: Sergio; Iago, Gullón, Cristian (Íker, minuto 63), Pedro, Aitor (Carrera, minuto 69), Rubén Domínguez (Marcos, minuto 69), Ricardo (Óscar, minuto 80), Xoel (Matthew, minuto 63), Gael y Javier.
GOL: 1-0, minuto 85: Breixo.
