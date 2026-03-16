Mbappé y Bellingham se apuntan a Manchester, aunque arrancarán en el banquillo

Lo que funciona no se toca. Álvaro Arbeloa se lleva a Manchester a Kylian Mbappé y a Jude Bellingham, que han ido superando las diferentes fases de recuperación de sus lesiones y ya podrían jugar algunos minutos en el Etihad Stadium, pero arrancarán en el banquillo del Real Madrid. El francés y el inglés son las novedades en una convocatoria en la que el técnico madridista se lleva a todo el grueso del equipo para sellar el pase a los cuartos de final de la Champions, donde espera un Bayern que goleó al Atalanta en Bérgamo en la ida (1-6).

Viaje a París y plan de readaptación

Kylian Mbappé se ejercitó con normalidad este domingo en la sesión de entrenamiento después de una semana convulsa en la que se marchó a Francia en busca de una segunda opinión médica sobre su lesión. El jugador tiene dañado el ligamento lateral externo y no quiere arriesgar porque eso podría derivar en una lesión más grave poniendo en peligro su participación en el Mundial del próximo verano. Mbappé visitó al médico francés Bertrand Sonnery-Cottet, conocido como 'Doctor Milagro'. Sonnery-Cottet es uno de los traumatólogos más reconocidos del mundo en el tratamiento de lesiones de rodilla en deportistas de élite. Está especializado en el "tratamiento exclusivo de las lesiones musculares y de los tejidos blandos de la rodilla" y ejerce como cirujano ortopédico asesor en el Centre Orthopédique Santy, un centro médico de excelencia de la FIFA ubicado en Lyon.

Sonnery-Cottet diseñó “un tratamiento de readaptación funcional de alta intensidad” que iba más allá del tratamiento conservador que propusieron los médicos del Real Madrid al futbolista, apostando por el fortalecimiento del cuádriceps para frenar las molestias y la inestabilidad que Kylian siente en la rodilla. El tratamiento conservador del club blanco no provocó el cese del dolor ni de las molestias, además de no limitar el riesgo de que derivase con la temida rotura del ligamento. Pero la mejora en los últimos días ha permitido que Mbappé viaje a Manchester con el resto del equipo.

A la presión que ha metido el Real Madrid para que así fuera se ha unido el interés de Nike, la marca que patrocina al futbolista, en contar con la presencia del futbolista en la visita de la selección francesa por Estados Unidos en las próximas semanas. Nike no aprieta para que pise el césped, pero si quiere que el delantero madridista lidere la expedición de Les Bleus por suelo estadounidense, donde la marca tiene previstas activaciones promociones a nivel mundial desde Estados Unidos con Mbappé como protagonista. La tercera parte implicada, la Federación Francesa le ha insistido para que no acelerase los plazos de recuperación tratando de evitar que arriesgue y que su lesión se agrave y pueda comprometer su participación en el Mundial el próximo verano. De hecho, el seleccionador Didier Deschamps ha hablado con él personalmente estos días en París y le ha liberado de los compromisos que jugará Francia en marzo en la gira por Estados Unidos. Pero finalmente el francés estará en Manchester y acudirá a la gira con su selección para cumplir sus compromisos comerciales.

Bellingham madruga los plazos

El otro convocado ‘sorpresa’ es Jude Bellingham, que ha madrugado los plazos de recuperación de su lesión y también se suma al viaje a Manchester. El inglés se lesionó en el partido de la jornada 22 ante el Rayo Vallecano. El británico se marchó a los ocho minutos de juego tras sentir un fuerte pinchazo en los isquiotibiales de la pierna izquierda, echarse la mano atrás y tirarse al suelo pidiendo el cambio. Jude abandonó el césped entre lágrimas, pero caminando y el club comunicó que sufría una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

En el club se contemplaba que Bellingham estuviese recuperado para finales de mes o principios de abril, pero la lesión parece que fue menos grave de lo esperado y entra en la convocatoria para este martes. Además, el domingo el Real Madrid juega un partido capital para el futuro de la Liga recibiendo en el Bernabéu al Atlético de Diego Pablo Simeone. Y Arbeloa está encantado de poder contar con el francés y con el inglés.

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Pese a la entrada de ambos en la convocatoria, se espera que en Manchester no entren en el once, que sería muy parecido al de la ida, en el que los blancos derrotaron a los de Guardiola por (3-0) con un hat-trick de Valverde. La idea es armar defensivamente al equipo y jugar muy juntos para hacer valer el resultado de la ida y meterse en cuartos donde salvo hecatombe improbable le esperará el Bayern.