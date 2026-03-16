FÚTBOL
La insólita decisión de Guardiola para buscar la remontada contra el Real Madrid
El entrenador del Manchester City ha decidido dar el día libre a su plantilla, en la víspera de su partido de vuelta contra los blancos
La peor noche de Guardiola en el Bernabéu, el 'fedesistema' del Madrid y la euforia de Mbappé
El Manchester City tiene este martes una misión de tintes casi imposibles. El rotundo 3-0 que encajó el miércoles pasado en el Santiago Bernabéu, con tres goles de un colosal Fede Valverde, deja al equipo de Pep Guardiola al borde de la eliminación en la Champions. Necesitan los ingleses poco menos de un milagro para avanzar a cuartos de final.
Ante un reto de semejante magnitud, Guardiola ha decidido tomar una decisión inaudita: dar el lunes de fiesta a sus jugadores. Pese a que estaba anunciado que el City se entrenaría esta tarde, el entrenador catalán ha decidido suspender la sesión en la que debía preparar la remontada frente al Real Madrid.
Ya lo hizo contra el Dortmund
El City, en una decisión cuanto menos contraintuitiva, se presentará al encuentro del Etihad sin ningún entrenamiento específico. El sábado jugó contra el West Ham y la sesión del domingo fue la clásica de recuperación para quienes fueron titulares en ese encuentro. Guardiola ha decidido que menos es más... o quizá ha buscado un amuleto.
Y es que, pese a lo extraordinario de la decisión, se trata de la segunda vez que la adopta en esta Champions. Guardiola ya dio descanso a su plantilla antes de enfrentarse al Dortmund en la fase liga... y el City ganó ese partido por un resultado de 4-1. Un marcador que, frente al Real Madrid, le garantizaría la prórroga.
Suscríbete para seguir leyendo
- Endometriosis, la enfermedad del silencio: ¿qué es y a quién afecta?
- Agencias de viaje temen cancelaciones en verano debido al conflicto en Irán
- Interceptado un conductor de patinete eléctrico en Vigo bajo los efectos de cuatro drogas diferentes
- El IEO documenta dos nuevos ejemplares de peces globo potencialmente tóxicos en aguas de Cangas y Pontevedra que evidencian la «tropicalización» de Galicia
- El gerente del Área Sanitaria de Vigo: «Los médicos sin MIR están de apoyo administrativo y no pueden ver pacientes»
- Galicia se prepara para un fuerte incremento de la inflación por encima del 3% este mes por culpa de la guerra en Oriente Próximo
- Stellantis planea dar entrada a inversiones de fabricantes chinos para reorganizar su capacidad industrial en Europa
- La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión