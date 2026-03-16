La insólita decisión de Guardiola para buscar la remontada contra el Real Madrid

El Manchester City tiene este martes una misión de tintes casi imposibles. El rotundo 3-0 que encajó el miércoles pasado en el Santiago Bernabéu, con tres goles de un colosal Fede Valverde, deja al equipo de Pep Guardiola al borde de la eliminación en la Champions. Necesitan los ingleses poco menos de un milagro para avanzar a cuartos de final.

Ante un reto de semejante magnitud, Guardiola ha decidido tomar una decisión inaudita: dar el lunes de fiesta a sus jugadores. Pese a que estaba anunciado que el City se entrenaría esta tarde, el entrenador catalán ha decidido suspender la sesión en la que debía preparar la remontada frente al Real Madrid.

Ya lo hizo contra el Dortmund

El City, en una decisión cuanto menos contraintuitiva, se presentará al encuentro del Etihad sin ningún entrenamiento específico. El sábado jugó contra el West Ham y la sesión del domingo fue la clásica de recuperación para quienes fueron titulares en ese encuentro. Guardiola ha decidido que menos es más... o quizá ha buscado un amuleto.

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Y es que, pese a lo extraordinario de la decisión, se trata de la segunda vez que la adopta en esta Champions. Guardiola ya dio descanso a su plantilla antes de enfrentarse al Dortmund en la fase liga... y el City ganó ese partido por un resultado de 4-1. Un marcador que, frente al Real Madrid, le garantizaría la prórroga.