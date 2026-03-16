Gran victoria del Val Miñor para soñar con la salvación
Valle marcó los dos goles ante el conjunto ferrolano
El Val Miñor no falló en uno de los partidos más importantes de la temporada. Los de Nigrán recibían a un Racing de Ferrol, colista del grupo, que apuraba una de sus últimas opciones para soñar con la permanencia.
Los jugadores del Val Miñor eran conscientes de la importancia del partido, por lo que presionaron al equipo ferrolano desde el pitido inicial e intentaron hacerse con el control del centro del campo para llegar al área rival con peligro. Poco a poco el partido se fue inclinando del lado local, que a poco menos de media hora para el final rompía la igualdad inicial con un gol de Valle.
Los jugadores locales no bajaron la intensidad, y a un minuto para el descanso marcaron un segundo tanto, otra vez por mediación de Valle, que resultó clave en el desenlace final del partido.
En la segunda parte el Ferrol intentó arriesgar, pero las contras de los locales llevaban mucho peligro, manteniendo el marcador inalterable.
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