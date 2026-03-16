El Espanyol acumula once jornadas sin lograr el triunfo
El Mallorca remontó el tanto del congoleño Charles Pickel gracias a las dianas de Pablo Torre y Samu Costa (2-1) y logró una victoria sobre el Espanyol con la que sale del descenso, mientras que los pericos pagaron muy cara la expulsión del propio Pickel en la segunda mitad. Porque a partir de ahí los mallorquines pusieron coto a la portería blanquiazul hasta remontar el partido otra vez con polémica porque el gol de Pablo Torre debería haber sido anulado por falta previa que el VAR llamó al colegiado pero éste no hizo caso de las indicaciones que le hicieron y mantuvo la decisión. El Espanyol acumula once semanas sin ganar. n
- «Durante casi 30 años sufrí un dolor que ni en el parto y lo tenías que ocultar»
- Interceptado un conductor de patinete eléctrico en Vigo bajo los efectos de cuatro drogas diferentes
- Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia
- Inditex refuerza su presencia en la rúa Príncipe con una gran tienda de Oysho
- Once conductores de Uber en Vigo se quedan sin el «título habilitante» para circular
- El astillero francés Piriou se adelanta a Freire por el pedido de dos oceanográficos para Indonesia
- Salgueiros perde a un mozo comprometido, cofundador de Vai Nela
- El IEO documenta dos nuevos ejemplares de peces globo potencialmente tóxicos en aguas de Cangas y Pontevedra que evidencian la «tropicalización» de Galicia