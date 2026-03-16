El Espanyol acumula once jornadas sin lograr el triunfo

El Mallorca remontó el tanto del congoleño Charles Pickel gracias a las dianas de Pablo Torre y Samu Costa (2-1) y logró una victoria sobre el Espanyol con la que sale del descenso, mientras que los pericos pagaron muy cara la expulsión del propio Pickel en la segunda mitad. Porque a partir de ahí los mallorquines pusieron coto a la portería blanquiazul hasta remontar el partido otra vez con polémica porque el gol de Pablo Torre debería haber sido anulado por falta previa que el VAR llamó al colegiado pero éste no hizo caso de las indicaciones que le hicieron y mantuvo la decisión. El Espanyol acumula once semanas sin ganar. n

